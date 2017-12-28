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Usta: 50'nci yılın sinerjisini hissettik

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Usta: 50'nci yılın sinerjisini hissettik
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, teknik direktörleri Rıza Çalımbay ile yakaladıkları olumlu grafiğin yeni yılda da devam etmesi temennisinde bulundu.
Usta: 50'nci yılın sinerjisini hissettik Usta: 50'nci yılın sinerjisini hissettik Usta: 50'nci yılın sinerjisini hissettik

Muharrem Usta, Trabzonspor dergisindeki yazısında, her gerçek Trabzonlunun gönlünde Trabzonspor'a hizmet etmenin, Trabzonspor'un başarısını görmenin, şampiyonluğu yaşamasının yattığını belirtti.

Her gerçek Trabzonsporlunun belki başkan, belki yönetici, kulüp çalışanı belki de sade bir taraftar olarak kulübün başarısına katkı sağlamak isteyeceğini vurgulayan Usta, "Bizler de göreve gelmeden önce bu hayalleri kurduk. Trabzonspor'umuzu omuzlarımızda yükselteceğimiz, beraber büyük zaferler yaşayacağımız günleri hayal ettik. 50'nci yılın sinerjisini hissettik." ifadelerini kullandı.

Muharrem Usta, göreve geldikleri günden bu yana birçok sorunla karşılaştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şanssızlıklarımız bitmedi. Bazı noktalarda tabii ki bizler de hatalar yaptık ama niyetimizden şüphe doğuracak hiçbir ihtimale izin vermedik. Trabzonspor, bize yadigar. Baba yadigarı, ana yadigarı. Trabzonspor, bize emanet. Çocuklarımıza bırakacağımız miras. Trabzonspor, bizim ailemizin bir parçası. İnsanın ailesine karşı niyeti hiç sorgulanır mı? Aile içinde kavgalar, küskünlükler olur elbet. Anlaşmazlıklar da olur ama kol kırılır yen içinde kalır. Sizlere soruyorum; sırf kardeşinizle tartıştınız diye tüm ailenize sırtınızı dönebilir misiniz? Ağabeyinize kızdınız diye yuvayı terk edebilir misiniz? Bu büyük camia, büyük bir aile aynı zamanda."

Planladıkları, camianın hayal ettiği gibi bir başlangıç yapamadıklarını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Şimdiyse yeni bir dönemecin eşiğindeyiz. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeni bir ivme yakalamayı başardık. Trabzonspor, gerçekten dilimizden düşürmediğimiz gibi bir sevda ise bu sevda asla ve asla terk edilmez. Bu renklerin bize yaşattığı mutlulukları hatırlayın. Kazandığımız başarılarda bu asil renklerin bizi nasıl sevince boğduğunu, mutluluktan ağlattığını hatırlayın. Trabzonspor, benim kulübüm ama sadece benim değil. Trabzonspor sizin kulübünüz ama sadece sizin değil. Hepimizin! Trabzonspor bu şehrin takımıdır ama sadece bu şehrin takımı değil, tüm Türkiye'nin. Gelin bu asil renkleri omuzlarımızda yeniden yükseltelim. Değerli hocamız Rıza Çalımbay ile yakaladığımız olumlu grafiğin yeni yılda devam etmesini temenni ediyorum."

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