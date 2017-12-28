Kılıçdaroğlu'na bir şok daha!

Eski Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Mesut Akbıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akbıyık, Balıkesir Adliye Sarayı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumu döneminde yaptıkları sivil inisiyatif çalışması üzerinden kendileri hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yapıldığı anlaşılan iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyası ile karşı karşıya kaldıklarını savundu.

Aldıkları karar çerçevesinde, referandum kampanyası süresince illerde düzenledikleri "Demokrasi Buluşmaları"yla vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini "Evet" tercihi yönünde bilgilendirdiklerini anlatan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Türk siyasi hayatının örnek sivil inisiyatif çalışmalarından biri olan bu çalışmanın bir örgütün finansman desteğiyle yapıldığı iftirasının atılması, CHP'nin ve onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu çok açıktır."

Mesut Akbıyık, gelinen aşamada bu durumun adli makamlarca soruşturulmasını ve kamu davası açılmasını arz ve talep etme zorunluluğunun ortaya çıktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu itibarla, ismi bulunanlar ve Anadolu'nun her köşesinde ismini sayamadığımız birçok arkadaşımız, 2010 referandumu çalışmalarımızı itibarsızlaştırmak ve bizi bir terör örgütüyle ilintili göstermek maksatlı olarak ortaya konulmuş iftira neticesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu tezgahın sözcüleri Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç hakkında iftira ve FETÖ terör örgütüne iltisakı nedeniyle suç duyurusunda bulunuyoruz."

Açıklamanın ardından Akbıyık ve beraberindekiler adliyeye geçerek suç duyurusunda bulundu.