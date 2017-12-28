28 Aralık 2017 Perşembe10 R.Ahir 1439
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Senetle fuhuş çetesi çökertildi!

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Senetle fuhuş çetesi çökertildi!
İstanbul'da zorla senet imzalattırdıkları kadınlar fuhşa sürükleyen şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi.
Senetle fuhuş çetesi çökertildi! Senetle fuhuş çetesi çökertildi! Senetle fuhuş çetesi çökertildi!

Geçtiğimiz günlerde liderliğini Hakan A.'nın yaptığı fuhuş çetesine yönelik polisin düzenlediği operasyonla çok sayıda şüpheli yakalanmıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce onlarca masaj salonu, cilt bakım yeri ve güzellik salonuna eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda, çok sayıda kadın çetenin elinden kurtarılmıştı. Şebeke lideri Hakan A.'ya ait 56 gayrimenkul ve 8 otomobil ile banka hesaplarına el konulurken, 13 iş yeri ise mühürlendi. Gözaltına alınan 3'ü kadın 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Çete lideri olduğu belirtilen Hakan A.'nın, gazetecilere görüntü vermemek için yere eğilerek yüzünü gizlemesi dikkat çekti.

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