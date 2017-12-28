SP'li Mustafa Yaman'ın aslında Bylock kullanmadığı ortaya çıktı

Bylock kullandığı iddiasıyla FETÖ'den 15 yılla yargılanan ve 175 gündür tutuklu olan SP İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman'ın aslında Bylock kullanıcısı olmadığı ortaya çıktı. SP'li Yaman tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiği tespit edildiğini açıklamasının ardından tahliyeler başladı. Bilirkişi raporuyla telefonunda ByLock bulunmadığı tespit edilen Mustafa Yaman için de tahliye kararı verildi.

SAVUNMASINDA REDDETTİ

Geçtiğimiz ay hakim karşısına çıakn Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman, buradaki ifadesinde "Bunlarla beraber kalmak istemediğim için dilekçe verdim ve tecritteyim. Gardiyanlar bile biliyor benim suçsuz olduğumu. Toplumun, devletin her kesiminden insan, 'Bizde Bylock çıkar, Mustafa Yaman'da çıkmaz' diyor. Binlerce insan bizim bu olaya uzak olduğumuzu biliyor." diye konuşmuştu.

TAHLİYE KARARI

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının dünkü kararından sonra ara karar açıklayarak Mustafa Yaman'ın tahliyesine karar verdi. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Sanık Mustafa Yaman'ın güncellenen ByLock listesinde adının listeden çıkartıldığı, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir iddia ve delil bulunmadığı görülmekle sanığın müsnet suçtan bi hakkın TAHLİYESİNE, başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü değil ise gereği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazılmasına, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi."