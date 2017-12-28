"Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok samimi"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,"Eski bir İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. FETÖ terör örgütü ile yapılan mücadelede Sayın Cumhurbaşkanı çok samimi. Bu kolay bir mücadele değil."dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün 200 kurucular kurulu içerisinde bir FETÖ’cü bulup da, 'FETÖ'cü’ diyemezseniz. Emre Uslu, başka kim varsa bunlar zararlı şahıstır. 24 yıldır bu ülkede siyaset yapıyorum. Tayyip beyin FETÖ’cülüğü yoktur, benim de yoktur. 7 göbek sülalemde, 1 kişiyi bulun ben bırakacağım. Benden FETÖ’cü çıkmaz, çıkarılmaz. Mümkünü yok" dedi. Akşener, Bir basın mensubunun, 'Genel kitleye hitap ettiğinizi belirtiyorsunuz. Yüzlerce insanı sosyal medyada engellemişsiniz' sorusu üzerine, "Söveni engelliyorum" diye yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti kurmayları ile medyanın Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Partinin kuruluşunun ardından Türkiye’yi gezdiğini söyleyen Akşener, burada gördüğü gelişmeleri değerlendirdi. AK Parti’nin Tayyip Beyci, yüzde 25-30 arasında bir ’kor seçmeni’ oluştuğunu söyleyen Akşener, şöyle dedi:



"Bunların hepsi Tayyip beyin etrafında buluşan seçmen. AK Parti’nin 12 puan kaybını görüyorum. 6 puanı bize gelmiş durumda. CHP’nin de bir kor seçmeni var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapar bilmiyorum. Özellikle Trakya’da CHP’nin merkez sağdan aldığı oylar var. Belirli bir oran var, bu kayar. Batı illerden yüzde 4 kaybı var. Edirne, Uşak, Denizli, Aydın, İzmir, Antalya merkez sağın kalesiydi. Şimdi böyle şehirler var.Buralardaki merkez sağ seçmeni buharlaşmadı, hareketlendiği görüyorsunuz. Bir kısmı kafayı çevirmiş, bir kısmı gelmiş durumda. Derinlemesine araştırma yapıyoruz. Sivas’ta yüzde 70 ’evet’ çıktı. Burada ciddi bir kayış var. Bu merkez sağ seçmeninin bir kısmının geldiğini bir kısmının gözünü çevirdiğini görüyorum. MHP’nin ise, referandumda, 9 puanı ’hayır’a, 3 puanı 'evet'e gitti. Bunlar ölçülmüş durumda. Yaptığımız anketlerde 6 puan bizde, 3 puan Tayyip beyin şahsına kaymış 3 puan askıda."

Akşener, açıklamalarının ardından yöneltilen soruları yanıtladı.



"SÖVENİ ENGELLİYORUM"



Bir basın mensubunun, 'Genel kitleye hitap ettiğinizi belirtiyorsunuz. Yüzlerce insanı sosyal medyada engellemişsiniz' sorusu üzerine, "Söveni engelliyorum. Mesela 'Yağlı kazık hoşuna mı gitti' diyenleri engelliyorum. Twitter adresimi kendim kullanıyorum" diye yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Parlamento seçimlerinde ittifak söz konusu. Bu ittifaklar seçimi olacak. Siz burada hangi konumda olacaksınız?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"CHP İLE İTTİFAK YAPMAM"

"Seçimlerde şunu iddia ediyorum. Partiler arası eşit bir ittifak seçimi çıkmaz. Benim tanıdığım Sayın Bahçeli o sandalyeden kalkıp AKP’nin bünyesinde seçime girmez. Ayrıca, AKP ile MHP’nin bir araya gelmesi, Sayın Erdoğan’ın bir güç zafiyeti olduğu söz konusu olur, onu da o yapmaz. Benim hayalim Demokrat Parti, Saadet Partisi gibi partilerle bir ittifak yapmayı arzularım. CHP ile ittifak yapar mısınız; Hayır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı adaylığına bütün siyasi partilerin aday çıkarması gerekir. İYİ Parti iddialıdır. CHP ile ittifak yaptığınız takdirde sizin oyunuz ortadan kalkar. CHP’nin adayını ikinci tura kaldığı zaman destekleyebiliriz."



Meral Akşener, "Siz kaldığınız takdirde ikinci tura, ’hayır’ blokunda HDP de var. Sizi destekler mi, bir dezavantaj olur mu?" sorusu üzerine, "Şimdi Güneydoğu’da seçmen iki arada. İkisinden bıkmış durumda. Şimdi MHP Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanından daha fazla Cumhurbaşkancı bir tavır koyduğu için burada dengeyi değiştiriyor. AKP’nin yöneticileri de bunu söylüyor. İkincisi Güneydoğu’da insanlar nefes almak ihtiyacı istiyor. Diyarbakır’da bir milletvekili oyumuz olmakla birlikte, henüz diğer illerde bunu söyleyemem. HDP’ye oy veren insanlar ne yapar fikrim yok. Sert bir mücadele olur, çok hızlı değişiklikler olabilir" diye konuştu.



Son yayınlanan KHK sonrası eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki söylemleri ve Gül’ün siyasete yeniden döneceği iddialarının hatırlatılması üzerine Akşener, "Sayın Gül’ün siyaset sahnesine çıkıp çıkmayacağı konusunda fikrim yok. İlk defa yapmıyor bunu. Sayın Gül’den cevap duymadım" dedi.



"SAYIN CUMHURBAŞKANI ÇOK SAMİMİ"



Akşener, hükümetin FETÖ ile mücadeleyi nasıl değerlendirdiği sorulunca, şunları söyledi:



"Eski bir İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. FETÖ terör örgütü ile yapılan mücadelede Sayın Cumhurbaşkanı çok samimi. Bu kolay bir mücadele değil. Bir borsa oluştu, duyum olarak bunlara dikkat edilmesi lazım. Parası olanın çıktığı şeklinde. Ebetteki kolay bir mücadele değil, en büyük tehlikesi sulandırılması. Şimdi 11 bin küsur kişi Bylock listesine eklenmiş. Şimdi bu nasıl birşey? Bu işi sulandırıyor. Kim bana en şiddetli bir şekilde sövüyorsa kripto FETÖ’cudur."



Akşener, sorulan bir soru üzerine erken seçim beklediklerini söyleyerek, "15 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim bekliyorum. 15 Temmuz pazara denk geliyor, öngörü bu. Sayın Erdoğan asla yerel seçimi genel seçimlerden önce yapmaz. Çünkü düşük oy alıyorlar."



"FETÖ’CÜ OLSAM ARKADAŞLARIM BENİMLE OLMAZDI"



Akşehir, "FETÖ’cü isimlere baktığımızda, Emre Uslu size destek verdiği görülmekte" sorusuna, "FETÖ’cü olsam arkadaşlarım benimle olmazdı. Bugün 200 kurucular kurulu içerisinde1 FETÖ’cü bulup da, ’FETÖ’cü’ diyemezseniz. Emre Uslu başka kim varsa bunlar zararlı şahıstır. 24 yıldır bu ülkede siyaset yapıyorum. Tayyip beyin FETÖ’cülüğü yoktur, benim de yoktur. 7 göbek sülalemde1 kişiyi bulun ben bırakacağım. Benden FETÖ’cü çıkmaz, çıkarılmaz. Mümkünü yok" karşılığını verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirdiği halde kendisine yanıt vermemesinin hatırlatılması üzerine Akşener, "Cevap gelmez. Görmemezlikten gelir, bu normaldir. Bu taktiksel bir tavırdır. Ama ikili kalırsak olur, neşeli olur. Benim cevaplarımı bilir" dedi.



"SAM AMCA İSTEMEDEN DARBE OLMAZ"



Akşener, ’Fethullah Gülen Türkiye’ye iade edilmiyor" sözleri üzerine, "Sam amca’ istemeden darbe olmaz. Sam amca isterse verir. Demek ki daha kullanma ömrü dolmamış" diye konuştu.