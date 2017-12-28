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İşçinin maaşında BES oyunu!

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Bazı işverenlerin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden işçinin hakkını yediği iddia edildi.
İşçinin maaşında BES oyunu!
İşçinin maaşında BES oyunu! İşçinin maaşında BES oyunu! İşçinin maaşında BES oyunu!

Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜM-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı işverenlerin, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için çalışanlarından kestikleri primleri sisteme aktarmadıklarını belirterek, "Çalışanlar 'SGK'ya zararı olur mu?' diye soruştururken primlerin yatırılmadığını fark ediyor. İşverene durumu sorunca, 'Zaten vazgeçecektiniz, bu parayı size geri ödeyeceğiz.' diyor ve aylık taksitler halinde ödemeye başlıyor. Bu paraları kesip, kullanıp, 6 ay, 8 ay sonra ay ay yatırmak işçinin hakkını yemektir." dedi.

2019'DA TÜM İŞÇİLERİ KAPSAYACAK

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıldan itibaren BES'ten daha çok işçinin faydalanacağını, sistemin 2019 itibarıyla da bütün işçileri kapsayacağını söyledi.

UYGULAMADA SORUNLAR VAR

Mahmut Şahin, BES'in parası olan ve yararlanmak isteyen herkes için faydalı olduğunu, ancak uygulamada bazı sorunlar yaşandığını dile getirdi.

BAZI İŞVERENLER PARAYI YATIRMIYOR

Taşeron işçilerden yoğun şekilde şikayetler aldıklarını anlatan Şahin, "Bazı işverenler çalışanlarından BES primi kesiyor ama yatırmıyor. Çalışanlar 'SGK'ya zararı olur mu?' diye soruştururken primlerin yatırılmadığını fark ediyor." dedi. Bu durum işverene sorulduğunda, 'Zaten vazgeçecektiniz, bu parayı size geri ödeyeceğiz.' cevabının alındığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

İŞÇİNİN HAKKI YENİYOR

"Aylık taksitler halinde ödemeye başlıyor. Bu paraları kesip, kullanıp, 6 ay, 8 ay sonra ay ay yatırmak işçinin hakkını yemektir. Biz buradan yetkilileri ve sistemi ihlal eden işverenleri uyarıyoruz. Bu konu mutlaka denetlenmeli. Bu tür haksız kesintilerin cezasıyla birlikte işçiye iade edilmesi sağlanmalıdır.Özellikle taşeron işçilerden bu şikayetler geliyor. "

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