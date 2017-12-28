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Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

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Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?
Kurtlar Vadisi yeni sezonu ile ekranlarda boy göstermek için gün sayıyor.
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kurtlar Vadisi yayın tarihini dizinin baş karakteri Polat Alemdar rolü tanınan Necati Şaşmaz duyurdu

KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Televizyonların yeni yayın dönemine büyük ölçüde yılbaşından sonra geçeceği 2018'in ilk günlerinde yeni diziler de ekrana gelmeye başlayacak. Birçok iddialı dizinin seyirci ile buluşacağı kış aylarında Kurtlar Vadisi de yarışta yerini alacak. 'Kurtlar Vadisi Kaos' ismi ile yayınlanacak olan yeni sezon yayın tarihi ise Şubat olarak kararlaştırıldı.

Dizinin yayın tarihini başrol oyuncusu Necati Şaşmaz duyurdu. Şaşmaz, "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, AA muhabirine, televizyonda 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018'de "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti. Şaşmaz, "Dizimizin senaryosunu tamamladık. Şubat ayı gibi televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak inşallah." dedi.

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