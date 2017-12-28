28 Aralık 2017 Perşembe10 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:13İkindi 15:29Akşam 17:51Yatsı 19:17
    • 15°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 114.480 2.08
  • Altın: 156,515 -0.99
  • Dolar: 3,7711 -1.25
  • Euro: 4,5053 -0.86

İsrail’den fakir ülkelere rüşvet fonu!

»
İsrail’den fakir ülkelere rüşvet fonu!
İsrail medyası, Başbakan Netanyahu’nun ekonomik durumu kötü olan ülkelere yardım ederek onların diplomatik desteğini almak için 50 milyon dolarlık fon oluşturduğunu duyurdu.
İsrail’den fakir ülkelere rüşvet fonu! İsrail’den fakir ülkelere rüşvet fonu! İsrail’den fakir ülkelere rüşvet fonu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ve BM’nin bu kararı ‘yasa dışı’ olarak tanımasının ardından, İsrail’den yeni bir hamle geldi.

Ülkesinin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Netanyahu ekonomik durumu kötü olan ülkelere yardım ederek onların diplomatik desteğini almak için 50 milyon dolarlık fon oluşturdu.

Trump açıkladı ve...

ABD lideri Trump, 6 Aralık tarihinde kameralar önüne çıkmış ve tüm dünyayı ayağa kaldıran Kudüs kararını açıklamıştı. Trump'ın imzaladığı belgeye göre, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçilik binası önümüzdeki yıllarda Kudüs'e taşınacak.

Filistinlileri sokağa döken karar, Şili'den Japonya'ya, Endonezya'dan ABD'ye yeryüzünün dört bir yanında protesto edildi. İsrail askerlerinin zaman zaman gerçek mermilerle dağıttığı Filistinli göstericilerden birçoğu protestolar sırasında hayatını kaybetti, onlarcası da gözaltına alındı.

Trump'ın kararını dünyanın gözünde çöpe atacak adım ise, Türkiye'den geldi. Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan ilk tasarı Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin vetosuyla karşılaştı ancak BM Genel Kurulu'nda yapılan tarihi oylamada ABD ve İsrail hezimete uğradı.

Bölgeyi yıllardır ateş topuna çeviren sorunu iki devletli çözmeyi öneren, Kudüs'ün nihai statüsüne BM gözetimindeki müzakerelerle karar verilmesini isteyen ve Trump'ın ilan ettiği kararın geçersiz olduğunu belirten tasarıya 128 destek verdi. ABD ve İsrail'le aynı oyu kullanan ülke sayısı ise yedide kaldı.

Tel Aviv yönetimi, ABD'nin tehditlerine rağmen 35 ülkenin de çekimser oy kullandığı tasarıyı kabul etmediğini açıkladı.

BM'deki tarihi oylamada 'hayır' tercihinde bulunan dokuz ülkeden biri olan Guatemala, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan 2. ülke oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsrail’den fakir ülkelere rüşvet fonu!İsrail’den fakir ülkelere rüşvet fonu!İsrail medyası, Başbakan Netanyahu’nun ekonomik durumu kötü olan ülkelere yardım ederek onların diplomatik desteğini almak için 50 milyon dolarlık fon oluşturduğunu duyurdu.
Çin'den ABD ve Almanya'ya tepkiÇin'den ABD ve Almanya'ya tepkiÇin, aktivist Vu Gan’ın serbest bırakılması için çağrıda bulunan ABD ve Almanya’ya ülkenin iç işlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.
Suriye'de çatışmalarda İran askerleri öldüSuriye'de çatışmalarda İran askerleri öldüSuriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 6 milisin öldürüldüğü belirtildi.
Rusya: Utanç verici bir hata yaptık!Rusya: Utanç verici bir hata yaptık!Rusya geçen ay fırlattıkları uyduyu “utanç verici bir programlama hatasından” ötürü kaybettiklerini açıkladı.
Suudi jetleri vurdu! En az 68 ölüSuudi jetleri vurdu! En az 68 ölüBirleşmiş Milletler, iç savaş ülkesi Yemen'de gerçekleşen hava saldırılarında bir günde onlarca insanın öldüğünü bildiriyor.
Suudi basını Filistinliler için "düşman" dedi!Suudi basını Filistinliler için "düşman" dedi!Suudi Arabistan'da yayın yapan bir haber sitesi, Filistinlilerin İsrail karşısındaki direnişlerini düşmanlık olarak adlandırdı.
  • Ahmedinejad ülkenin aleyhine davranıyor28 Aralık 2017 Perşembe 12:39
  • Akıl almaz olay: Uçak binaya daldı...28 Aralık 2017 Perşembe 12:16
  • Bakan'a at dışkısı gönderdi28 Aralık 2017 Perşembe 12:04
  • Suriye'de çocuklar pazarlık aracı oldu28 Aralık 2017 Perşembe 12:01
  • Samsung'u taklit etti! Rüşvetten gözaltında!28 Aralık 2017 Perşembe 11:58
  • Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak iddia!28 Aralık 2017 Perşembe 11:49
  • Tel Aviv'den Ahed'e destek28 Aralık 2017 Perşembe 11:49
  • Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde28 Aralık 2017 Perşembe 11:43
  • Putin'den flaş açıklama! Terör saldırısı28 Aralık 2017 Perşembe 11:20
  • İsrail askerleri Filistinlileri gözaltına aldı28 Aralık 2017 Perşembe 11:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri