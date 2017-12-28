Genel sekreter Kasırga merak edilen soruları cevapladı

Beştepe Genel Sekreteri Fahri Kasırga tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplamda 36 tane danışmanı bulunduğunun ve bu danışmanların 6 bin 400 lira maaş aldığının açıklaması gerçekleştirildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve MİT Müsteşarlığı bütçelerinin sunumlarının ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga, komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. Beştepe Genel Sekreteri Fahri Kasırga, cumhurbaşkanın kaç tane danışmanı ve olduğu ve bu danışmanların her birinin ne kadar maaş aldıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beştepe Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın yer verdiği ifadelerei doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplamda 36 tane danışmanı bulunduğunun ve bu danışmanların 6 bin 400 lira maaş aldığının açıklamasını gerçekleştirdi. Buna göre Erdoğan'ın danışmanlarının sayısı 36. Danışmanların maaşlarını da açıklayan Kasırga özel ödenek vermediklerini de belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KAÇ DANIŞMANI BULUNUYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaç danışmanı olduğu yönündeki soruya cevap veren Beştepe Genel Sekreteri Fahri Kasırga, şu şekilde ifadelere yer verdi.

"Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın 36 başdanışmanı var. Danışman düzeyinde çok sayıda bürolarda hizmet eden arkadaş var. Başdanışman arkadaşlarımızın çoğunluk itibariyle hukuk, ekonomi ve kamu yönetimi mezunları olduklarını biliyorum.''

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DANIŞMANLARININ MAAŞI NE KADAR?

''Aldıkları ücret ise 6 bin 400 ek göstergeye tabii devlet memurlarının aldıkları ücrettir. Özel bir ücret almazlar. Biz külliyede bu arkadaşlarımıza sadece yol-uçak gideri öderiz, harcırah ödemeyiz."

KÜLLİYE KAÇ LİRAYA YAPILDI?

Beştepe Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin maliyeti ve yapım sürecine ilişkin de şu açıklamalar gerçekleştirdi:

"Başbakanlık tarafından yapıldı Külliye. Başbakanlık tarafından tefriş edildi. Geçen yıl Maliye Bakanımız bu rakamı 1 milyar 370 milyon olarak açıklamıştı. Biz Külliye'ye taşınırken bu rakamlar içerisinde ana tefriş malzemelerinin de olduğunu biliyoruz. Biz gittiğimizde Külliye'de koltuklar, masalar her şey vardı ve ihale kapsamında alınmıştı. Sonradan biz bir şeyler aldık mı? Aldık. İşte tanesi bin 500 dolar diye kamuoyuna deklare edilen esasında 70-80 liradan ibaret bardaklar aldık. Bu nevi harcamalar da yaptık."