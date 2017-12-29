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ByLock tahliyeleri başladı

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ByLock tahliyeleri başladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği üst yazı ile birlikte, iradeleri dışında telefonlarına ByLock yüklenen kişiler tahliye edilmeye başlandı.
ByLock tahliyeleri başladı ByLock tahliyeleri başladı ByLock tahliyeleri başladı

FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği uygulamalarla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından mahkemeler listedeki zanlıların durumlarını incelemeye aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, söz konusu listeyi üst yazıyla birlikte ülke genelindeki cumhuriyet başsavcılıklarına iletmesiyle birlikte tahliye kararları da gelmeye başladı.

ANKARA: TAHLİYE SAYISI 27'YE ULAŞTI

Edinilen bilgiye göre, başsavcılığın örgüte yönelik soruşturmaları kapsamında tutuklanan, haklarında başkaca yeterli delil bulunmayan ve kullandıkları numaralar son listede yer alan 19 kişi belirlendi. Bu kişilere ilişkin soruşturmaları yürüten savcıların talebiyle sulh ceza hakimlikleri, 12'si polis 19 tutuklunun tahliyesine karar verdi.

Ankara'daki terör davalarını gören mahkemeler de listenin ulaşmasıyla 11 bin 480 kişi arasında kendi davalarının sanıklarının bulunup bulunmadığını incelemeye başladı.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi, haklarında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan dava açılan 4, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi 2, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi de yine 2 sanığın durumunu ele alarak, tahliyelerini kararlaştırdı.

İSTANBUL: 1 TAHLİYE

FETÖ davasında tutuklu yargılanan SP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliyesine karar verildi.

KIRIKKALE: 1 TAHLİYE

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliye edildi.

SİVAS: 17 TAHLİYE

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı; Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı 'ByLock IP'lerine iradesi dışında yönlendirildikleri tespit edilen 38 cep telefonu kullanıcısı bulunduğunu belirledi. Başsavcılık, bu sanıklar hakkında, 2'nci ve 3'ncü Ağır Ceza Hakimliği'nin yeniden değerlendirme yapmasını istedi.

Savcılığın talebi üzerine, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, güncellenen 'ByLock' listesinde isimleri bulunan ve ilk duruşmalarını bekleyen tutuklu Emre A., İbrahim D., Fadime S., ve Nazım Ç. hakkında, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmamasını gerekçe göstererek tahliye kararı verdi.

Ayrıca, aynı mahkemede davaları devam eden ve tutuksuz olarak yargılanan 21 kişi hakkında da mevcut güncellemenin uygulandığı belirtildi.

Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de duruşma günlerini bekleyen 12 tutuklu hakkında aynı gerekçe ile tahliye kararı verdi.

1 kişi de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturması sürerken listeden ismi çıkarılarak tahliye edildi.

ÇANKIRI: 12 TAHLİYE

Çankırı'da, güncellenen 'ByLock' listesinden adı çıkartılan İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tahliye edildi.

Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ruhi Şeker, bugün akşam saatlerinde tahliye edildi. Güncellenen 'ByLock' listesinden Çankırı'dan Şeker ile birlikte 11 kişi daha tahliye oldu. Alkışlar eşliğinde cezaevinden çıkan Şeker, ailesi, yakınları, meclis üyeleri ile hasret giderdi.

DİYARBAKIR: 14 TAHLİYE

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği uygulamalarla iradeleri dışında örgütün gizli haberleşme programı “ByLock”a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından harekete geçti.

Yapılan incelemelerin ardından “ByLock” kullandıkları gerekçesiyle Diyarbakır’da çeşitli tarihlerde tutuklanan ve D Tipi Cezaevi’ne gönderilen 14 kişinin tahliyesine karar verildi.

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