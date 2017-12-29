Rusya'dan ABD'ye uyarı: Karışmayın

ABD'de yapılan seçimlerde Rusya'nın müdahalesi olup olmadığı araştırılırken Rusya'dan ABD'ye uyarı geldi.

ABD gündeminde geçen yılki başkanlık seçimlerine yönelik olası bir Rusya müdahalesi olup olmadığının soruşturmaları sürerken, Rusya, yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde ABD'ye 'seçimlere müdahil olmaması' konusunda uyarıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, muhalif lider Alexei Navalny'nin başkanlık seçimlerine yönelik teklifinin reddedilmesi hakkında ABD'nin yaptığı açıklamayı eleştirdi.

ABD'NİN AÇIKLAMASI TEK AÇIKLAMA OLMAYACAKTIR



ABD'nin bu açıklamasını Rusya'da yaklaşmakta olan seçimlere yönelik 'müdahil olma durumu' olarak niteleyen Zakharova, TASS ajansına yaptığı açıklamada, "Eminim ki bu açıklama, başkanlık seçimlerine ve Rusya'nın iç meselelerine yönelik olarak ABD'den gelecek tek açıklama olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin muhalif Rus lider Navalny hakkında yaptığı açıklamayla ilgili olarak konuşmasını sürdüren Zakharova, Bunun en komik tarafı ise, bu açıklamayı yapan kişiler ile "RT ve Sputnik kanallarının 'Rus propagandasını yayan yabancı ajanlar" yaftasını yapıştıranların aynı kişiler olması." dedi.

Konuyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Noel Clay, Washington yönetiminin, muhalif lider Navalny'nin Rusya'daki seçimlerden diskalifiye edilmesini "endişe verici" olarak tanımlamıştı.



ÇOK KORKUYOR



Yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi diskalifiye edilen muhalif lider Navalny, Rus seçmenlere boykot çağrısı yapıp sokak hareketleri başlatmıştı.



Seçimlerden diskalifiye edildikten sonra bir açıklama yapan Navalny, "Putin benimle yarışa girmekten çok korkuyor." demişti.



Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise, Navalny'nin seçimleri boykot çağrısının kanunlara aykırı olup olmadığının iyicene araştırılması gerektiğini söylemişti.