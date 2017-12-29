Edinilen ilk bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde bulunan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası atıldı. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda el bombası patlamazken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
29 Aralık 2017 Cuma10 R.Ahir 1439
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Diyarbakır'da kalleş saldırı
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