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Çad'dan mesaj gibi Türkiye hamlesi

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Çad'ın başkenti Encemine'de ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye 'İstanbul' ismi verildi.
Çad'dan mesaj gibi Türkiye hamlesi
Çad'dan mesaj gibi Türkiye hamlesi Çad'dan mesaj gibi Türkiye hamlesi Çad'dan mesaj gibi Türkiye hamlesi

Ülkenin en işlek caddelerinden olan, aynı zamanda Valilik ve ABD Büyükelçiliğinin de yer aldığı "Devlet Caddesi"nin ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çadziyareti ve İstanbul-Encemine "kardeş şehir" ilişkisinin nişanesi olarak "İstanbul" şeklinde değiştirildi.

Caddenin isminin değiştirilmesi amacıyla düzenlenen törene,Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Encemine Belediye Başkanı Meryem Djimet Ebet ile Çad resmi makamlarından yetkililer katıldı.

Büyükelçi Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ziyareti sorasında halihazırda kirada bulunan Büyükelçiliğimizin Türkiye’ye yakışır şekilde inşaatı için Encemine’de geniş bir arazi tahsisi kararlaştırıldı. Encemine’de ilk defa bir caddeye Türk ismi verilmesinden memnuniyet duydum ve beklentim bu kalıcı büyükelçilik binası bittikten sonra da önündeki caddeye Türkiye ile ilgili bir ad verilmesidir."ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Ebet ise Encemine ile İstanbul arasında kardeş şehir ilişkisi bulunduğunu ve bu ilişkiyi canlandırarak geliştirmek istediklerini söyledi.

CADDE, ABEŞELERİN KÖYÜNE GİDEN YOL ÜZERİNDE BULUNUYOR

Yeni ismi İstanbul olan cadde, Osmanlı Devleti'nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan ve "Abeşeler" olarak bilinen Türk kökenli Çadlıların yaşadığı köylere giden yol üzerinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika temasları kapsamında 26 Aralık'ta Çad'a gelmişti. Erdoğan'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve birçok bakanın bulunduğu heyet eşlik etmişti.

DEBİ, ERDOĞAN'I UĞURLARKEN 40 DAKİKA AYAKTA BEKLEDİ

Çad'a Türkiye'den cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Çadlı mevkidaşı İdris Debi, Encemine Uluslararası Havalimanı'nda uğurlama töreni sırasında Erdoğan'ın uçağı havalimanından kalkıncaya kadar yaklaşık 40 dakika elindeki bastonuyla ayakta beklemişti.

Çad ziyareti ve Debi'nin Erdoğan'a gösterdiği samimiyet, ülke basınında geniş yer tutmuştu.

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