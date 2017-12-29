Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

Habertürk TV'nin canlı yayınında soruları yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığına aday olur musunuz' sorusuna 'Olabilir. Parti içinde konuşuruz.'diye yanıtladı.
|İmsak 06:48
|Güneş 08:21
|Öğle 13:13
|İkindi 15:30
|Akşam 17:51
|Yatsı 19:18
Habertürk TV'nin canlı yayınında soruları yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığına aday olur musunuz' sorusuna 'Olabilir. Parti içinde konuşuruz.'diye yanıtladı.