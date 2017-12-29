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Şenol Güneş'ten Cenk Tosun cevabı! 'Gurur duyarım'

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Şenol Güneş'ten Cenk Tosun cevabı! 'Gurur duyarım'
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçının ardından Cenk Tosun için konuştu.
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun cevabı! 'Gurur duyarım' Şenol Güneş'ten Cenk Tosun cevabı! 'Gurur duyarım' Şenol Güneş'ten Cenk Tosun cevabı! 'Gurur duyarım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ettikleri Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasını istemediğini belirtti.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ...

"Yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Dersler çıkararak yeni başlangıçlar yapmak istiyoruz. Ülkemizde ve dünyada barış istiyoruz. Futbol bir oyun. Umarım 2018 yılında yeniden başlayıp ligde daha iyi sonuçlar alıp, şampiyon oluruz. Bunun için çalışacağız. Yeni yılda önceliğimiz bu olacak. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Bu takımı onlar, buraya taşıyor. Herkesin beğenisini kazanırsak ne mutlu bize.

"ZAMAN ZAMAN HAKSIZ ELEŞTİRİLER OLUYOR"

"Büyük bir camianın içerisindeyiz. Yönetim uzun yıllardır bir gayret içerisinde. İyi planlar yaptılar. Biz de o işin bir parçasıyız. Onlar bize bir görev veriyor, biz oyunculara görev veriyoruz. Zaman zaman bize haksız eleştiriler yapılsa da biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ortada bir başarı varsa öncelik, bu kulübün sahipleridir."

"VIDA'YI 1,5 SENEDİR BEKLİYORDUK"

"Geldiğimiz günden beri stopere bir oyuncu almak istediğimizi söylemiştik. Elimizde Mitrovic var ama daha farklı bir oyuncu olmasını da istedik. 1.5 senedir Vida'yı bekliyorduk. Oyuncu verip, oyuncu almak istemiyorum. Ekonomik olarak söyleyemem, o yönetimin düşüncesidir. Benim önceliğim, takımdaki oyuncuların takımı taşıyabileceğidir. Bir kayıp olmazsa, bir katkıya da gerek yok. Başka bir arayış olursa, o da değerlendirilir."

"KİMSE GİTMESİN"

"Bütün oyuncularım bir yere gitmese bile gurur duyarım. Cenk transferi resmi olarak bana gelmedi. Ben takımımdan memnunum. Bu oyuncuların, burada başarılı olacaklarına inanıyorum. İlk yarıdaki puan kayıplarını telafi etmemiz için bu oyunculara ihtiyacımız var. Elimdeki oyuncuları tutmak isterim. Kimsenin gitmesini istemiyorum."

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