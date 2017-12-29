29 Aralık 2017 Cuma11 R.Ahir 1439
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Ankara Valisi: 46 hedef vardı, bir kısmı alındı!

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DAEŞ operasyonlarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Ankara Valisi Ercan Topaca, "Bugün 46 hedef vardı, bunun önemli bir kısmı alındı." dedi.
Ankara Valisi: 46 hedef vardı, bir kısmı alındı!
Ankara Valisi: 46 hedef vardı, bir kısmı alındı! Ankara Valisi: 46 hedef vardı, bir kısmı alındı! Ankara Valisi: 46 hedef vardı, bir kısmı alındı!

Ankara Valisi Topaca Ankara'da alınan Yılbaşı tedbirlerini şöyle açıkladı;

"Çok sayıda polisimizi, jandarmamızı görevlendirdik. 7 bin 344 polis, 2 bin 400 jandarma olmak üzere Ankara genelinde toplam 9 bin 744 görevlimiz caddelerde, sokaklarda, umuma açık mekanlarda, alışveriş merkezlerinde, eğlence mekanlarında tedbir alacaklardır.

46 HEDEF VARDI ÖNEMLİ BİR KISMI ALINDI

DEAŞ'la ilgili, terör örgütleriyle ilgili operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün 46 hedef vardı, bunun önemli bir kısmı alındı. Çalışmalar devam ediyor. Sürekli eylem yapma ihtimali olan gruplar, kişiler üzerindeki çalışmalarımız devam edecek. Bugün yapılan operasyon da aynı kapsamda DEAŞ terör örgütüne yönelik, onunla ilişkisi, iltisakı, bir şekilde irtibatı olan kişilerle ilgiliydi. Yılbaşı öncesi böyle bir operasyon planlandı, çok önceden devam eden çalışmaydı, başarıyla uygulandı."

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