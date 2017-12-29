29 Aralık 2017 Cuma11 R.Ahir 1439
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Yaşlı çifte kar maskeli dehşet!

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Yaşlı çifte kar maskeli dehşet!
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde oturan Yusuf Karadeniz ve eşi Şefika Karadeniz, kimlikleri tespit edilemeyen kişilerce evlerinde darp edildiklerini iddia ederek şikayette bulundu.
Yaşlı çifte kar maskeli dehşet! Yaşlı çifte kar maskeli dehşet! Yaşlı çifte kar maskeli dehşet!

Güney Mahallesi’nde oturan Yusuf Karadeniz ve eşi Şefika Karadeniz, kar maskeli, silahlı en az 4 kişinin dün saat 06.00 sıralarında evlerini basarak kendilerini darp ettiğini iddia etti. Şüphelilerin ellerini bağladığını, ağızını bantladığını kaydeden Yusuf Karadeniz, evde antika eşya aradıklarını anlattı. Şüphelilerin evde değerli bir şey bulamayınca ayrıldığını vurgulayan Karadeniz, bağlarından kendi çabalarıyla kurtularak jandarmaya haber verdiklerini kaydetti.

İhbar üzerine eve gelen jandarma ekipleri, evde inceleme yaptı. Darp edilen çift, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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