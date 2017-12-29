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Gül'den KHK eleştirilerine cevap

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Gül'den KHK eleştirilerine cevap
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz darbe girişimi ve devamındaki terör eylemlerinin bastırılmasında yer alan sivillere yargı zırhı veren KHK hakkında belirttiği görüşlerine gelen tepkileri değerlendirdi.
Gül'den KHK eleştirilerine cevap Gül'den KHK eleştirilerine cevap Gül'den KHK eleştirilerine cevap

Gül, olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadeleri hakkında endişelerini getirdikten sonra AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği eleştirilere dair konuştu.

Cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulunan Gül, şöyle konuştu:

"Birçok saygı duyduğumuz hukukçular bu şekilde açıklamalarda bulundu. Oraya buraya çekmenin bir anlamı yok. Hayatımı hizmet ederek geçirmiş birisiyim. Önemli konuşmalarda görüşlerimi halkla paylaşacağım. Bunun arkasında bir mesele aramanın hiçbir gereği olmadığını kanaatindeyim."

Gül, 2019'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için adının geçtiği iddialarına dair sorulan bir soruya ise yanıt vermedi.

GÜL NE DEMİŞTİ?

Gül, birçok kesimden tepki çeken 696 sayılı KHK konusunda sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları yazmıştı:

15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum.

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