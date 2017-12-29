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Canan Karatay açıkladı! Kristal kaya tuzu...

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Canan Karatay açıkladı! Kristal kaya tuzu...
Prof. Dr. Canan Karatay, vücudumuzun çalışması için 92 tane elemente ihtiyacımız olduğunu, ihtiyacımız olan bu minerallerinde 84'ünün kristal kaya tuzunda bulunduğunu ifade etti.
Canan Karatay açıkladı! Kristal kaya tuzu... Canan Karatay açıkladı! Kristal kaya tuzu... Canan Karatay açıkladı! Kristal kaya tuzu...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) tarafından ‘Dengeli Beslen Sağlıklı Yaşlan’ başlıklı konferansa konuşmacı olarak İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay katıldı. Karatay, “Ortaya çıkan hastalıkların temelinde aşırı şeker tüketimi, aşırı şekerli, şekersiz gazlı içeceklerin tüketimi, rafine her türlü un tüketimi bulunmakta. Çünkü bunlar kan şekeri ve insülini yükseltiyor. Ne şeker hastalığı genetiktir, ne de ileri yaşlarda ortaya çıkan hastalık genetik değildir. Obezite, şişmanlıkta genetik değildir.

Çocuklarımızda, gençlerimizde ve ileri yaşlarda ortaya çıkan hastalıkların hiçbiri genetik değildir. Bütün bu hastalıklar önlenebilir, bütün bu hastalıkların önü alınabilir. Meyve şekeri früktozdur. Meyve şekeri de karaciğer yağlanmasını yapar yani çoğu hastalığı başlatır. Alkol içmiyorum demeyin eğer meyve suyu içiyorsanız bitti. Çünkü aynı etkiyi yapıyor, alkol de karaciğeri yağlandırıyor” diye konuştu.

“Kanser korktuğumuz kadar büyük bir hastalık değildir”

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının kanseri önleyeceğini söyleyen Karatay, “Kanser korktuğumuz, korkutulduğu kadar bir hastalık değildir. Bana diyorlar ki; halkı galeyana getirdin diye. Kanser hastalıktır, kanser tehlikelidir, diye asıl bütün halkı siz galeyana getirmiş durumdasınız. Çünkü kanserde grip olduğunuz gibi vücutta bağışıklık sisteminin çöktüğünü gösterir. Bağışıklık sistemini güçlü tutarsak ne kanser oluruz ne de grip oluruz” şeklinde konuştu.

“Kristal kaya tuzu ömrü uzatır”

Prof. Dr. Karatay, kristal kaya tuzunun faydalarının saymakla bitmeyeceğini ve ömrü uzattığını belirterek, “Kaya tuzu sağlık nedenidir. Çok önemli bir minareldir. Saftır, işlem görmemiş, rafine olmamıştır sofra tuzu gibi. Hiçbir kimyasal içermez, hiçbir çevresel kirlenmeye maruz kalmamıştır. Bizim ülkemizde 7 bin yıldan kalma mağaralar var, saf olarak buradan kaya tuzları çıkartılır. O kaya tuzu bilinenin aksine tuz değildir ve de tansiyonu yükseltmez. İnsan vücudunun ihtiyacı olan, bütün vücudumuzun yaşaması için, çalışması için 92 tane elemente ihtiyacımız vardır. Yani küçük minareller deriz biz bunlara, 92 minarelden 84’ü bozulmamış olarak kaya tuzunda bulunur, kristal kaya tuzunda. Dinçleşiriz, güç ve kuvvet kazanırız. Kristal kaya tuzu ömrü uzatır.

Özellikle ileri yaşlarda bunun eksikliği çok fazladır, dengesizlik, uykusuzluk sebebidir. 2 bin yaşında olan zeytin ağaçları bugün meyve veriyor. Neden çünkü kaya tuzundan besleniyor. Bu kadar büyük bir bitki, ağaç sadece topraktan mı besleniyor sanıyorsunuz, altında kaya tuzundan aldığı bu minarellerden de yararlanıyor. Kristal kaya tuzunun yararları bitmez. Vücutta toksit birikmiş minarel ve rafine tuzların atılmasını sağlar. Bunların başında da alüminyum geliyor. Grip aşılarına konulan alüminyumlar, dedim diye kıyamet koptu. Çünkü alüminyum beyinde birikince alzheimer sebebidir. Acıkmayı önler, kilo vermeyi sağlar” ifadelerini kullandı.

“Düşük kolesterol kalp krizi nedenidir”

Kolesterol düşüklüğünün kalp krizi nedeni olduğunu söyleyen Karatay, “Kolesterol düşüklüğü kalp krizi nedenidir, kolesterol azlığı kalp krizi nedenidir. Kolesterol olmadığı zaman hastalıklar artıyor, erken yaşta ölüm oluyor. Eğer kolesterolünüz yüksekse bilin ki uzun yaşayacaksınız. Beylere söylüyorum kolesterolünüzü yükseltin diyorum” dedi.

“Zeytinyağı ana sütü gibidir”

Soğuk sıkım zeytinyağının kanseri önlediğini de dile getiren Prof. Dr. Karatay, “En sağlıklı meyve zeytindir. Zeytin yiyeceğiz, her gün 30-40 tane zeytin bol bol soğuk sıkım zeytinyağı da meyve suyudur. Bozulmamış virjin zeytinyağı zeytinin meyve suyudur. Soğuk sıkım zeytinyağı yaşlanmayı geciktirir, yaşlanmayız. Bağışıklık sistemini güçlü kılar ve bütün hastalıkları önler. Kanı sulandırıyor, aspirin veriyorlar ya kalp krizini ve felci önlemek için, zeytinyağı bunu doğal olarak yapıyor. Soğuk sıkım zeytinyağı ömrü uzatır, kronik hastalıkları önler, kanseri önlediği gözlemlenmiştir.

Sağlıkla yaşlanmak için, sağlıklı ömür geçirmek için her sabah bir kahve fincanı ile içmeliyiz. Çünkü zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. O halde altındır ve altın suyudur. Altından daha değerlidir zeytin çünkü altın için asırlardan beri insanlar birbirini öldürüyor ama zeytinde, zeytinyağı da ana sütüdür bize sağlığımızı, gençliğimizi bahşeder” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Karatay’a hediye takdim edildi.

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Canan Karatay açıkladı! Kristal kaya tuzu...Canan Karatay açıkladı! Kristal kaya tuzu...Prof. Dr. Canan Karatay, vücudumuzun çalışması için 92 tane elemente ihtiyacımız olduğunu, ihtiyacımız olan bu minerallerinde 84'ünün kristal kaya tuzunda bulunduğunu ifade etti.
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