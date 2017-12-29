29 Aralık 2017 Cuma11 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:13İkindi 15:30Akşam 17:51Yatsı 19:18
    • 15°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 115.333 0.75
  • Altın: 158,667 0.97
  • Dolar: 3,7812 0.34
  • Euro: 4,5401 0.79

Erdoğan'ın seçim ittifakı sözlerine MHP'den cevap

»
Erdoğan'ın seçim ittifakı sözlerine MHP'den cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim ittifakıyla ilgili "Bu konuda herkes konuşmamalı" sözlerine MHP'den cevap geldi.
Erdoğan'ın seçim ittifakı sözlerine MHP'den cevap Erdoğan'ın seçim ittifakı sözlerine MHP'den cevap Erdoğan'ın seçim ittifakı sözlerine MHP'den cevap

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim ittifakıyla ilgili "Bu konuda herkes konuşmamalı" sözlerine ilişin, "Sayın Cumhurbaşkanı söylediği çok doğru. Bu iş koro halinde olmaz solo olur. Günü gelince liderlerin vermesi gereken kararlardır." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'SEÇİM İTTİFAKI' SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifakla ilgili "Bu konuda herkes konuşmamalı" sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Karakaya, "Sayın Cumhurbaşkanı söylediği çok doğru. Bu iş koro halinde olmaz solo olur. Günü gelince liderlerin vermesi gereken kararlardır." dedi.

"KAMUOYU ARAŞTIRMALARI" ÇIKIŞI

Türkiye'de kamuoyu araştırmalarının yapılmasına ve sonuçlarının yayınlanmasına ilişkin bir düzenleme olmadığını dile getiren Karakaya, "Araştırmacı ve araştırma şirketleri tarafından yapılan hata ve hatta hilelere karşı kamuoyu ve siyasal kurumlar tamamen korumasızdır. Birçok firma yüzde 30 ve 40'Iarı bulan hatalarla sonuçlanan araştırma arsızlıklarını kamuoyundan utanmadan sıkılmadan hala sürdürmektedirler." dedi.

MHP'nin, bu konularda üzerine en fazla oynanan siyasi kurum olduğunu belirten Karakaya, son 6 genel ve 4 yerel seçim sonuçları ile seçim öncesinde yayınlanan anketlerinin bunun kesin kanıtı olduğunu söyledi.

"Hata ve yanılma payları bazı firmalarda dönem dönem yüzde 50'lere kadar çıkmıştır. Buna hata demek de doğru değildir; bunlar düpedüz hiledir." diyen Karakaya, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde, belli televizyon kanallarının demirbaş eşyası haline gelmiş, kendisini kamuoyu araştırma firması temsilcisi olarak tanıtan ve esasen bizce malum kişiler, işbaşına geçmiş kamuoyunu aldatma ve kandırma ahlaksızlık ve yolsuzluklarına yine yeniden başlamışlardır. MHP olarak, bu yeni nesil yolsuzluk mucitlerini ve bunların ne tür ilişkiler içerisinde olduklarını biliyoruz ve çok yakından takip ediyoruz.MHP'nin nefesi, bundan böyle, bu yolsuzların ensesinde olacaktır. Bizler kamuoyu adına yakın takipçileri olacağız ve gerektiğinde iplerini de pazara çıkaracağız.

Her hafta sözde bir anket, araştırma sonuçları yayınlayıp, bunların geçerlilik standartlarına uygunluğunun teyidini yapamayanlarla; finansmanının kim, kimler tarafından sağlandığını açıklamayanlarla; beş kuruşluk saha faturası ödemeyenlerle; ekranlarda kasım kasım kasılıp beş kuruş vergi ödemeyenlerle; ekonomik varlık ve yaşamlarıyla mali ve vergi bildirimleri arasında uçurumları olanlarla kamuoyu adına bir hesabımız olacaktır. Bu hesabın görüleceği yer de elbette mahkemeler olacaktır."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP PM'nin 5 üyesi ifade verdiCHP PM'nin 5 üyesi ifade verdiCHP Parti Meclisinin (PM) 5 üyesi, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "iftira" ve AK Parti yöneticilerine yönelik "hakaret" suçundan ifade verdi.
Erdoğan'ın seçim ittifakı sözlerine MHP'den cevapErdoğan'ın seçim ittifakı sözlerine MHP'den cevapCumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim ittifakıyla ilgili "Bu konuda herkes konuşmamalı" sözlerine MHP'den cevap geldi.
Darbeci askerleri savunduDarbeci askerleri savunduCHP Lideri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan onlarca vatandaşı yok sayarak askerlerin komutanın emrini uyguladığını ve suçsuz olduğunu söyledi
AK Partili başkanların kaderini belirleyecekAK Partili başkanların kaderini belirleyecekAK Parti, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde, mevcut belediye başkanlarının performansının ölçülmesi ve karar verilmesi için ince eleyip sık dokuyacak.
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında FETÖ skandalı!Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında FETÖ skandalı!Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere getirilen tek tip kıyafet düzenlemesiyle ilgili olarak, 'aşağılayıcı, bu insanların onuru yok mu' ifadesini kullandı.
Bahçeli talimatı verdi: Kapatıldı!Bahçeli talimatı verdi: Kapatıldı!Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz, yayımladığı açıklama ile Ülkücü İşçiler Derneği’nin MHP lideri Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda süresiz olarak kapatıldığını açıkladı.
  • Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması29 Aralık 2017 Cuma 00:16
  • Akdeniz'de sular ısınıyor! Çok sert tepki29 Aralık 2017 Cuma 00:10
  • "Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok samimi"28 Aralık 2017 Perşembe 15:05
  • MHP'den 'Cumhur ittifakı' açıklaması28 Aralık 2017 Perşembe 12:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar28 Aralık 2017 Perşembe 08:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül'e tepki28 Aralık 2017 Perşembe 07:30
  • Türkiye ile Sudan arasında imzalar atıldı27 Aralık 2017 Çarşamba 12:08
  • Başbakan Kral Selman'la bir araya geldi27 Aralık 2017 Çarşamba 11:10
  • Başbakan açıkladı! Düzenlemeye gerek yok27 Aralık 2017 Çarşamba 08:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'a gitti26 Aralık 2017 Salı 23:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri