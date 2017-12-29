ABD çıldıracak! Ankara'da tarihi imza

Rusya ve Türkiye'nin hava savunma sistemi S-400'e ilişkin nihai imzaları Ankara'da attıkları duyuruldu. Türkiye, Rusya'dan S-400 satın alan ilk NATO ülkesi oldu.



RUSYA GEÇTİĞİMİZ HAFTA AÇIKLAMIŞTI...

Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının 2019 yılı sonunda başlayacağını geçen hafta açıklamıştı.

CANİKLİ: ANLAŞMA BİTTİ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." ifadesini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanı Canikli, "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım.' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti" diye konuşmuştu.



DOLAR DEĞİL RUBLE İLE ÖDEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kredi anlaşmasının bugün Ankara'da imzalanacağını duyurmuş, ''Rusya'ya ödeme dolar değil ruble ile olacak'' ifadesini kullanmıştı.