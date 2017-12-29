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CHP PM'nin 5 üyesi ifade verdi

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CHP PM'nin 5 üyesi ifade verdi
CHP Parti Meclisinin (PM) 5 üyesi, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "iftira" ve AK Parti yöneticilerine yönelik "hakaret" suçundan ifade verdi.
CHP PM'nin 5 üyesi ifade verdi CHP PM'nin 5 üyesi ifade verdi CHP PM'nin 5 üyesi ifade verdi

CHP PM'nin 6 Kasım 2016'daki  toplantısının ardından yayınlanan bildirideki ifadeler nedeniyle  başlatılan soruşturma kapsamında  PM üyeleri Yıldırım Kaya, Yaşar Seyman, Gamze Taşçıer, Hakkı Süha Okay  ve Ali Rıza Erbay, Ankara Adliyesine gelerek, soruşturmayı yürüten cumhuriyet  savcısına ifade verdi. PM üyeleri, ifadelerini yazılı olarak savcıya teslim etti.  PM Üyesi Kaya, adliye önünde yaptığı açıklamada, ana muhalefet  partisinin ülkenin sıcak gündemiyle ilgili açıklamada bulunmasının doğal olduğunu  ifade etti. 

 PM üyelerinin avukatı Mesut Çalğan da soruşturmanın suç duyurusu  üzerine açıldığını bildirdi. Olağanüstü gündemli olarak 6 Kasım 2016'da toplanan CHP PM'nin  ardından "CHP Parti Meclisi'nden Yurttaşlarımıza" başlıklı bildiri yayınlamıştı.  PM üyeleri hakkında, bildirinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

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