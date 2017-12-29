Peker Açıkalın: "Cumhurbaşkanımız sayesinde..."

Bir dönem dizilerin aranan ismi olan Peker Açıkalın, uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu. Açıkalın, "Cumhurbaşkanımız sayesinde ameliyat oldum." dedi.

Beş yıldır dizide oynamayan Peker Açıkalın, 'Baba 1,5' adlı sinema filminde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Baba 1,5' filminde Rüzgar Erkoçlar'ın babası rolündeki bir mafya babasını canlandıracak olan Peker Açıkalın, fragman çekimlerinde kamera karşısına geçti.

"CUMHURBAŞKANIMIZI GALAYA BEKLİYORUZ"

Geçtiğimiz yıllarda bıçak altına yatan 54 yaşındaki oyuncu, kalbine pil takıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımıyla operasyon geçirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızı da inşallah filmimizin galasında görmek istiyoruz" dedi.

FİLMDEKİ ROLÜNÜ DE ANLATTI

Filmde canlandıracağı mafya babası karakterinin Türk usulü olduğunu belirten Peker Açıkalın, "Bizim babamız Türk babası, küfür ve kötü hareketleri yok. Türk örf ve adetlerine göre şekillenmiş bir baba" ifadelerini kullandı.

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

1 Mart 1963 tarihinde Kars’da doğan ünlü oyuncunun çocukluğu İstanbul Florya’da geçer. Ailesi manifaturacılık yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapmıştır. İlk defa 1982 yılında “Kim Bunlar?” isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında seyirci karşısına çıkar.

2002 yılında komik olmayan tek rolünü “Kolay Para” filminde oynar ve bununla yine tek oyunculuk ödülünü alır: 2003 Sadri Alışık En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü. Bu film hayatında bir dönüm noktasıdır. “Kolay Para”dan sonra “Hababam Sınıfı” ekibine katılır ve Arzu Film’in bunu izleyen “Hababam” ve “Maskeli Beşler” serilerinin vazgeçilmez oyuncusu olur.

Kış ortasında üzerinde tişörtle oynadığı için önce zatürree olur, ardından aort kökü iltihaplanması nedeniyle tıp literatürüne geçen bir ameliyat geçirir. Kalbi 16 saat dışarıda kalarak aort kökü değiştirilir. 37 kiloya düşen Açıkalın, yarım kalan filmini sayıkladığı 97 günlük yoğun bakımdan adeta yeni bir insan olarak çıkar.

2006 yılında “ Avrupa Yakası” adlı televizyon dizisinde, Gaffur karakterini kapıcı rolüyle canlandırdı. Birçok dizi ve filmde görev aldı. Peker Açıkalın, 1987 yılında oyuncu Nilüfer Açıkalın’la evlendi. 1994 yılında boşandılar. 2000 yılında Narin Şeker Açıkalın (d.2000) adında bir kızı oldu. Peker Açıkalın, 2005 yılında Melek Perim Taşkın’la (d.1986) evlendi,“Perim Yakut” (d.2006) adında bir kızı oldu. 2007 yılının mayıs ayında boşandılar.