Konu hakkında Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Boyko'nun menajeri Vadim Shabliy, Ukraynalı kalecinin transferi için 3 kulüple görüştüklerini söylerken, "Yakın zamanda geleceğinin netleşeceğini düşünüyorum. Bu takımların hangi ligde oynayacaklarını söylemeyeceğim. Ama Ukrayna olmayacak"dedi.
29 Aralık 2017 Cuma11 R.Ahir 1439
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Beşiktaş'ta ayrılık! Menajeri doğruladı...
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