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Beşiktaş'ta ayrılık! Menajeri doğruladı...

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Beşiktaş'ta ayrılık! Menajeri doğruladı...
Beşiktaş'ın Dnipro'dan tranfer ettiği ancak bir türlü verim alamadığı Ukraynalı kaleci Boyko ile yollar devre arasında ayrılıyor.
Beşiktaş'ta ayrılık! Menajeri doğruladı... Beşiktaş'ta ayrılık! Menajeri doğruladı... Beşiktaş'ta ayrılık! Menajeri doğruladı...

Konu hakkında Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Boyko'nun menajeri Vadim Shabliy, Ukraynalı kalecinin transferi için 3 kulüple görüştüklerini söylerken, "Yakın zamanda geleceğinin netleşeceğini düşünüyorum. Bu takımların hangi ligde oynayacaklarını söylemeyeceğim. Ama Ukrayna olmayacak"dedi. 

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