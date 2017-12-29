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Onları TSK eğitti!

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Onları TSK eğitti!
Afganistan Ulusal Ordusundan 75 kadın subay, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Antalya'da verilen 9 haftalık eğitim programını tamamladı.
Onları TSK eğitti! Onları TSK eğitti! Onları TSK eğitti!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Antalya'da verilen 9 haftalık eğitim programını tamamlayan Afganistan Ulusal Ordusundan 75 kadın subay, eğitim sertifikalarını aldı.

Türkiye ve Afganistan arasındaki ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Afganistan Ulusal Ordusu Mensubu 75 kadın subaya, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 9 hafta süren eğitim programı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Merkezi ve Sınıf okullarından 28 eğitmen ile Afganistan Ulusal Ordusu'dan iki idari subay tarafından, Afgan kadın subaylara, personel yönetimi ve insan kaynakları, maliye ve lojistik (ulaştırma, ikmal ve bakım) konularında eğitim verildi.

Kültür gezilerinin de düzenlendiği eğitim programı kapsamında 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında, temel sınıf eğitimi kapanış töreni düzenlendi.

Eğitimde farklı alanlarda dereceye girenlere, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve diğer protokol üyelerince eğitim sertifikaları verildi.

Afgan Yüzbaşı Fatima Sadat, törende, dost ve kardeş ülke Türkiye'ye eğitim almak için geldiklerini söyledi.

Aldıkları eğitimle birliklerine katkı sağlayacaklarını aktaran Sadat, "Buraya ilk geldiğimizdeki hissettiğimiz duygularla eğitimden sonraki seviyemiz oldukça farklı. Bundan sonra ülkemizde kutsal vatan görevini yaparken, kalplerimiz vatan sevgisinden güç alarak başarılarımızı ispatlayacağız." diye konuştu.

"Kadın subayları 'Türkiye' deyince güvendikleri için rahat getiriyoruz"

Afganistan Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tümgeneral Mohammad Asheq Gharib de eğitim için katkı sunanlara, bütün imkanları seferber edenlere teşekkür ederek, subaylara başarılı bir eğitim verildiğini vurguladı.

Eğitim alan subayların, Afgan halkına iyi hizmet sunacağına değinen Gharib, şunları kaydetti:

"Afganistan'a yardım kapsamında, ordumuza destek veriyorlar. TSK, büyük destek veriyor. Bizim eğitim yanında güvenilir ülkeye ihtiyacımız var. Bayan personelimizi yurt dışına, başka ülkelere gönderemiyoruz. Güvenimiz size tam olduğu için güvendiğimiz ülke Türkiye olduğu için gurur duyuyorum. Ülkemizden kadın subayları, 'Türkiye' deyince güvendikleri için rahat getiriyoruz. 'Türkiye' deyince aileler kabul etti, genç kızlarımızın gelmesi kolay oldu. Türkiye ikinci ülkemiz ve güvenilir bir ülkemiz olduğu için bayanları göndermeye karar verdik. Güven bizim için özellikle kadın konusunda çok önemli ve bunun için Türkiye’ye gönderdik."

3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran da başarılı bir eğitim süreci geçirildiğini söyledi.

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