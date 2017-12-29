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Birleşik Krallık'tan sosyal medya devlerine uyarı!

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Birleşik Krallık'tan sosyal medya devlerine uyarı!
Birleşik Krallık, facebook ve twitter'a, Avrupa Birliği referandumuna Rusya’nın müdahale ettiği gerekçesiyle soruşturma engellenirse yaptırım uygulayacağını ifade etti.
Birleşik Krallık'tan sosyal medya devlerine uyarı! Birleşik Krallık'tan sosyal medya devlerine uyarı! Birleşik Krallık'tan sosyal medya devlerine uyarı!

“Sahte Haber” adı verilen soruşturmayı yürüten Avam Kamarası Kültür, Medya ve SporKomitesi Başkanı Damian Collins, Facebook ve Twitter’a Rusya'nın “yanlış bilgilendirme kampanyalarıyla” ilgili bilgilerini teslim etmeleri için 18 Ocak’a kadar süre verdiklerini söyledi.

“Özellikle siyasi hedefi olan ve başka bir ülkeden geldiği bilinen yanlış bilgilendirme kaynaklarını belirlemek için Facebook gibi şirketlerin uyguladığı prosedürleri incelemenin bir yolu olmalıdır” diyen Collins, bu konuyla ilgili olarak sosyal medya kuruluşlarının bu konuda daha açık davranmaları gerektiğini vurguladı.

Kuruluşlar eğer bunu yapmayı reddederse bir tür yaptırım olması gerektiğini belirten Collins, “Talepleri görmezden gelir ve oldukça sorunlu içerikleri kontrol edemezseniz, size karşı bir tür yaptırım olmalı” diye uyardı.

Daha önce Facebook ve Twitter’ı, yolladığı mektuplarla da uyaran Collins, bu ay Twitter’a yolladığı mektupta şunlar yazdı:

“Şu anda bizimle paylaştığınız bilgiler tamamen yetersiz. Gazeteci ve akademisyenlerden sizin platformunuzdan aldığımızdan çok daha fazla bilgi aldık.”

Collins'in komitesi, Rus trollerin işlettiği hesapların ve sayfaların ayrıntıları da dahil olmak üzere, AB referandumundaki Rus müdahalesi hakkında geniş çaplı bir bilgi için Facebook ve Twitter'dan talepte bulunmuştu.

İki şirket bunun yerine, Aralık ayı başında, Brexit öncesindeki altı haftalık süreçte Rusya tarafından yapılan reklam harcamaları ile ilgili olarak Seçim Komisyonu’na sunduğu bilgilerin bir kopyasını verdi.

Komisyona verilen bilgilerde, Facebook, Ruslar tarafından Brexit ile ilgili yapılan reklamlara yalnızca 0.97 dolar harcandığını ve Twitter, söz konusu dönemde bilinen tek Rus harcamanın yayın kuruluşu RT'den 1,000 dolar olduğunu iddia etti.

Birleşik Krallık’taki Rus elçiliği, Collins, Facebook ve Twitter arasındaki mektuplaşma ardından "manipülasyon" operasyonları üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İngiliz demokrasisini küçümseyen ( The Times köşe yazarı Hugo Rifkind), yüzde 52 oy kullanan vatandaşın, 0.73 sterlin karşılığında satın alınabileceğini öne sürendir” dedi.

ABD'de ise Facebook ve Twitter, basit reklam harcamalarının ötesine geçen kapsamlı araştırmalar yaptı. Facebook, St Petersburg merkezli bir “troll ordusu” tarafından işletilen Rusya İnternet Araştırmaları Kurumu’na ait 470 hesap ve sayfa tespit etti; Twitter ise, Kongre'ye örgütle bağlantılı olduğuna inandığı 2 bin 752 hesabı içeren listeyi verdi.

Collins konuyla ilgili olarak, “Umarım insanların bu konudaki endişelerinin bitmediğini fark etmişlerdir. İleriyi düşünerek hareket ettiklerini göstermek için bir fırsatları var ancak bu sorumluluklarının daha geniş bir kapsamda ele alınması ile mümkün” dedi.

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