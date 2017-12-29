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Maaşlar 2018'de yüzde 11 artacak

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Maaşlar 2018'de yüzde 11 artacak
Korn Ferry Hay Group’un Aralık ayında gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye genelinde 2018 yılında maaşlarda yüzde 11 artış beklendiğini ortaya koydu.
Maaşlar 2018'de yüzde 11 artacak Maaşlar 2018'de yüzde 11 artacak Maaşlar 2018'de yüzde 11 artacak

Korn Ferry Hay Group’un Kasım ayında gerçekleştirdiği araştırmada ise bu oran yüzde 10 olarak tahmin ediliyordu. İki araştırma arasında ortaya çıkan farklılığın, enflasyon beklentilerinde son dönemde yaşanan artıştan kaynaklandığı belirtildi. Araştırma, şirketlerin yıllık enflasyon beklentilerinin artmasına bağlı olarak maaşzamlarını revize ettiklerini gösterdi.

Türkiye ekonomisinin önde gelen yerli ve yabancı 390 şirketin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, önümüzdeki yıl en çok hangi sektörlerin maaş artışına gideceği, hangi sektörlerin ise maaş artışında biraz daha geride kalacağını da net bir şekilde ortaya koydu. Buna göre Otomotiv Ana Sanayi yüzde 13 ile en yüksek zam oranını yapacak sektör olurken, kimya, enerji dağıtım ve perakende, otomotiv yan sanayi, metal, sigorta ve teknoloji Türkiye ortalamasının üzerinde zam yapmayı planlayan sektörler oldu.

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