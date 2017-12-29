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ByLock KHK'sı çıkarılacak

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ByLock KHK'sı çıkarılacak
Yayımlanacak yeni Kanun Hükmünde Kararname, ByLock tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içerecek.
ByLock KHK'sı çıkarılacak ByLock KHK'sı çıkarılacak ByLock KHK'sı çıkarılacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu. Mağdur olanların temize çıkarılması için harekete geçildi.

Mağdurlara özel Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılacak. Buna göre, tek delil ByLock gösterilerek ihraç edilenler KHK ile görevlerine iade edilecek.

ŞİMDİYE KADAR 112 MADUR TESPİT EDİLDİ

FETÖ/PDY’nin kurduğu Bylock oyununun ortaya çıkmasının ardından 11 bin 480 kişinin mağdur durumda olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine tüm illerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen listenin araştırılması ile Malatya’da telefonlarının rızaları dışında Bylock ilişkilendirildiğini 112 kişi tespit edildi.

Yapılan tespitte 112 kişiden bazıları hakkında dava açıldığı, bazıları hakkında soruşturmanın devam ettiği ve bazıları hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirlendi. Hakların da dava açılan bu kişilerden 5’nin ise halen tutuklu bulunduğu tespit edildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ise listeyi FETÖ/PDY davalarına bakan mahkemelere gönderdi.

3 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise ‘Bylock’ mağduru olduğu belirlenen 3 kişi hakkında başka bir suç ve delilin olmaması nedeniyle tahliye kararı verdi. Tahliye edilen isimler arasında 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Malatya Emniyetinde TEM ve İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Hakan Yıldırımoğlu’nun kardeşi Furkan Yıldırımoğlu da bulunuyor.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Malatya’daki yapılanmasının çözülmesinde önemli görevler üstlenen Hakan Yıldırımoğlu daha sonra Ankara TEM Şube Müdürü olarak atanmıştı. Ancak kardeşinin kullandığı hattan Bylcok çıkması üzerine Yıldırımoğlu pasif bir göreve alınmıştı.

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