AK Parti'den Abdullah Gül açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ünal, Abdullah Gül'ün KHK açıklamalarıyla ilgili bir soruya 'AK Partili olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın medya üzerinden konuşması bizi üzer' dedi.



Ünal'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

O gece kanunsuz emre uymadığı için FETÖ’cüler için şehit edilen askerlerimiz var. Kemal Kılıçdaroğlu bal gibi biliyor ki o gece köprüde halkın üzerine ateş açanların FETÖ’cü olduğunu ve bu işi gönüllü yaptığını biliyor.

Burada linçten bahseden Kemal Kılıçdaroğlu şunu iyi bilmelidir ki eğer bu illet o gece kendine silah sıkan askerlere dönük bırakın saldırmayı link uygulamayı, onların silahlarını ele geçirdiğinde onları tek tek infaz edebilirdi.

O FETÖ’cü askerlere bu millet dokunmadı. Onları yargıya teslim etti. O gece bir yağma yaşanmadı. O gecenin bir ahlakı vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu şuna karar vermelidir. 15 Temmuz’da bu milletin gösterdiği kahramanlıktan rahatsızlık duymuş olabilir. Açıkça çıksın desin ki, “ben darbecilerin yanındayım” desin.

TEK TİP KIYAFET AÇIKLAMASI



Tek tip kıyafetle ilgili PKK'nın elebaşları ne diyorsa maalesef CHP de aynısını söylüyor. O gece darbe suçundan suç üstü yakalananların devletin bekasına dönük girişim içinde bulunan terörsitlere yönelik bir düzenleme yapıldı. Yine aynı Kılıçdaroğlu burada o teröristlerin hakkını savunuyor. Bir kere de milletin yanında olsun.



ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI

11. cumhurbaşkanımızı Sayın Abdullah Gül AK Partinin milletvekilliği başbakanlık cumhurbaşkanlığı yapmış ve AK Partili olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın medya üzerinden konuşması bizi üzer.

Gördükleri bir eksiklik varsa biz işlerimizi istişare ile yaparız. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımızın “üzüldüm” ifadesi de budur.

Bizimle dostlarımzın medya üzerinden konuşmasını ilke olarak kabullenmedik. Cumhurbaşkanımızın da sayın Abdullah Gül ile bu süreçte bir teması olmamıştır.