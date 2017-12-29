O pastanenin sahibi konuştu

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir pastanenin vitrininde dolaşan farenin videosu büyük yankı uyandırmıştı. O pastanenin sahibi bugün İnstagram üzerinden yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Ümraniye’de bir pastanede kaydedilen görüntüler çok konuşulmuştu. Vatandaşlar bir farenin vitrinde gezindiğini ve kuru pastaları yediğini görünce hemen telefonlarına sarıldı. Farenin tepsilerin üzerinde cirit attığını gören vatandaşlar, çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntü hızla sosyal medyada yayılırken, belediye ekiplerinin de pastaneyi mühürlediği öğrenildi.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Pastanenin sahibi İskender Karaz, Instagram hesabından açıklama yaptı. Ümraniye Meydan'da yapılan kazı çalışması nedeniyle lağımın patladığını söyleyen Karaz, bu nedenle farelerin dükkana girdiğini iddia etti.

İşte o açıklama: "Bugün Dilaver pastaneleri olarak talihsiz bir olay yaşadık.Ümraniye Meydanı'nda yapılan kazı çalışmasında lağım patlaması sebebiyle çevreye sayısız farer yayılmıştır. Gece saatlerinde bu farelerden biri şubeye girmiştir. Sabah erken saatlerinde hemen fark edilip zabıtalarla birlikte müdahale edilmiştir. Temizlenmesi için şube bir kaç günlüğüne kapatılmıştır. Sabah ilk saatlerde fark edilmesiyle birlikte asla satış yapılmamıştır. Bu üzücü olay için herkesten özür dileyip asla güveninizi sarsan bir durum sizlere yaşatmadık. Belgelerle de gerekli açıklanmayı sizlere sunacağız. Anlayışınız için teşekkürler.."