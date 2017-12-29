30 Aralık 2017 Cumartesi11 R.Ahir 1439
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Merkez Bankası'ndan flaş karar!

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Merkez Bankası'ndan flaş karar!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2018 ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.
Merkez Bankası'ndan flaş karar! Merkez Bankası'ndan flaş karar! Merkez Bankası'ndan flaş karar!

TCMB'den yapılan yazılı açıklama şöyle:  "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi,  kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek  belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici  kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

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