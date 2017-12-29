TCMB'den yapılan yazılı açıklama şöyle: "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."
30 Aralık 2017 Cumartesi11 R.Ahir 1439
- İşte günün gazete manşetleriAk Parti'den kritik istifa haberi!Ortaylı: Trump'ın yaptığı cahilliktirAlaattin Çakıcı'nın yeğenine kurşun yağmuruMerkez Bankası'ndan flaş karar!Yürek acıtan kare!O pastanenin sahibi konuştu‘hayalet sürücü’ yakalandıLiselere geçiş sınavı tarihi belli olduAK Parti'den Abdullah Gül açıklaması
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:49 Güneş 08:22 Öğle 13:14 İkindi 15:31 Akşam 17:52 Yatsı 19:19
- 10°C Adana
- 11°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- 0°C Ağrı
- 1°C Amasya
- 4°C Ankara
- 10°C Antalya
- 8°C Artvin
- 10°C Aydın
- 7°C Balıkesir
- BIST: 115.333 0.75
- Altın: 158,789 1.05
- Dolar: 3,7824 0.37
- Euro: 4,5472 0.95
Merkez Bankası'ndan flaş karar!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Merkez Bankası'ndan flaş karar!Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2018 ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.
Asgari ücret açıklandı!Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlui asgari ücret 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olduğunu açıkladı.
Süt devinde skandal üstüne skandal!Fransız şirketi Lactalis hakkında bu kez, tehlike karşısında kamuoyunu çok geç ve yetersiz bilgilendirdiği şüphesi ile soruşturma açıldı.
Maaşlar 2018'de yüzde 11 artacakKorn Ferry Hay Group’un Aralık ayında gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye genelinde 2018 yılında maaşlarda yüzde 11 artış beklendiğini ortaya koydu.
2018'in trafik cezaları ne kadar?Yeni yılla birlikte trafik cezaları yüzde 14.47 oranında zamlanıyor. İşte yeni trafik cezaları oranları:
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Peker Açıkalın: "Cumhurbaşkanımız sayesinde..."
- Canan Karatay açıkladı! Kristal kaya tuzu...
- Yaşlı çifte kar maskeli dehşet!
- Bu ilde sabah ezanı artık imsak vaktinde okunacak
- X-ray cihazından geçmeye çalıştı!
- Boşanınca mangal partisi verdi!
- Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
- D-100'de tehlikeli yolculuk!
- Acil kapısında sahibini böyle bekledi
- Telefonunu satıp sokak hayvanları için bunu yaptı
- Vahşice öldürdü, parkta yakayı ele verdi!
- 76’lık Youtuber: Saniye nine...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.