30 Aralık 2017 Cumartesi11 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:31Akşam 17:52Yatsı 19:19
    • 10°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 115.333 0.75
  • Altın: 158,789 1.05
  • Dolar: 3,7824 0.37
  • Euro: 4,5472 0.95

Ak Parti'den kritik istifa haberi!

»
Ak Parti'den kritik istifa haberi!
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, yazılı bir basın açıklaması yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kaynak: Ak Parti'de istifa depremi!
Ak Parti'den kritik istifa haberi! Ak Parti'den kritik istifa haberi! Ak Parti'den kritik istifa haberi!

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, tüm AK Partililerden helallik istediği istifa açıklamasında şunları söyledi; "Değerli dava arkadaşlarım, sevgili Bolulular; Dün akşamdan bu yana tüm Bolu'yu meşgul eden, üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılan İl Kongremizin iptali sonrası üzülerek görüyorum ki AK Partim yıpratılmaya çalışılıyor. Buna göreve geldiğim ilk gün de müsaade etmedim, bu gün de etmem, yarın da asla etmeyeceğim. Çünkü; karanlıklar aydınlansın, yakın ışıkları diyen bir yiğit Anadolu evladı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının sevdalısıyım. İşte bu noktada da ismim üzerinden bu davanın yıpratılması şahsımı derinden yaralayacaktır. Göreve geldiğimiz andan itibaren bir Ak Parti İl Başkanına yakışır şekilde gerek icraatlar gerek hal ve tavır ve gerekse ana ilkemiz olan halkın gönlüne giden yolları inşa etmek noktasında davranmaya gayret ettik.Bunu yaparken de gücü Liderimizden, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan, Genel Başkan Yardımcılarımızdan, AK Partinin o kocaman yürekli insanlarından ve Bolu Halkından aldığımız da malumdur. Ben Gerede'nin Göynükören Köyü'nde doğmuş, Nurettin Doğanay’ım.. Bana Liderim ve Teşkilatım, her insanın ümmetin umudu olan bu davanın bir neferi olmak, evlatlarına 15 Temmuz hain darbe girişimine gövdesiyle siper olmanın hikayesini anlatmak ve dahi  AK Parti Bolu İl Başkanı olmak görevini verdi. İşte bu görevi, bu emaneti, Rabbimin bana verdiği güçle içimde hep Allah korkusuyla; adam gibi, adilane, hakkıyla yapmak için elimden geleni yaptım. Bana bu imkanı veren Rabbime sonsuz hamdler ederken, Liderimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Fakat dünden beri yaşanan süreci hem Genel Merkezimle hem de kendi iç dünyamda değerlendirirken, artık emaneti teslim etme vaktinin geldiği kararını aldım.”

“HAKLARINIZI BANA HELAL EDİN”

Açıklamasının devamında Doğanay; “Bugün itibariyle 2,5 yıldır onurla, gururla yürüttüğüm AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi açıklıyorum.Bu aşamada bu süreç içinde  hiçbir ayrım yapmaksızın gün gelip ailemden daha çok kendileriyle teşvik i mesai içinde bulunduğum  her kademede görev yapan tüm Ak Parti Aileme ,bu davanın asıl yükünü çeken dava adamı Partililerimize,tüm Sivil Toplum Örgütlerine,insani ve ahlaki bir çizgide görev yaptığımız tüm muhalefet parti ve partililerine ve elbet değerli aileme kalben teşekkür ederim.Bu aşamada tek isteğim ve  ricam tamamen kendi rızamla gerçekleşen bu görevden ayrılma kararımın, parti içi bir mesele haline getirilmemesi ve  teşkilatlarda bu süreç içinde tesis ettiğimiz  AK Parti Bolu teşkilatlarındaki birliğin bozulmasına asla müsade edilmemesidir.. Unutmayın; alnım ak geldiğim bu görevden başım dik bir vaziyette ayrılıyorum. Çünkü AK Parti davasına, Liderimizin davasına İl Başkanı olarak da hizmet etmek şereftir, hiç bir görevi olmayan normal bir üye olarak devam etmek de şereftir. Unutmayalım ki; bizden daha önemli olan, ülkemiz için hayati önem taşıyan 2019 yılında yapılacak seçimlerden mutlak zaferle ayrılmalıyız. Sizden tek ricam budur. Ve de haklarınızı bana helal edin. Çünkü ben hakkımı helal ediyorum. Bolu Halkına da bana bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bugün bu vedayı ederken gözümün arkada kalmadığını birlik içinde bir teşkilat bırakmanın huzuru içinde olduğumun bilinmesini isterim. Elbette muhabbetimiz devam edecek. Bu açıklamayı yaparken sürç lisan ettiysek affola.  Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ak Parti'den kritik istifa haberi!Ak Parti'den kritik istifa haberi!AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, yazılı bir basın açıklaması yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kaynak: Ak Parti'de istifa depremi!
CHP PM'nin 5 üyesi ifade verdiCHP PM'nin 5 üyesi ifade verdiCHP Parti Meclisinin (PM) 5 üyesi, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "iftira" ve AK Parti yöneticilerine yönelik "hakaret" suçundan ifade verdi.
Erdoğan'ın seçim ittifakı sözlerine MHP'den cevapErdoğan'ın seçim ittifakı sözlerine MHP'den cevapCumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim ittifakıyla ilgili "Bu konuda herkes konuşmamalı" sözlerine MHP'den cevap geldi.
Darbeci askerleri savunduDarbeci askerleri savunduCHP Lideri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan onlarca vatandaşı yok sayarak askerlerin komutanın emrini uyguladığını ve suçsuz olduğunu söyledi
AK Partili başkanların kaderini belirleyecekAK Partili başkanların kaderini belirleyecekAK Parti, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde, mevcut belediye başkanlarının performansının ölçülmesi ve karar verilmesi için ince eleyip sık dokuyacak.
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında FETÖ skandalı!Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında FETÖ skandalı!Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere getirilen tek tip kıyafet düzenlemesiyle ilgili olarak, 'aşağılayıcı, bu insanların onuru yok mu' ifadesini kullandı.
  • Bahçeli talimatı verdi: Kapatıldı!29 Aralık 2017 Cuma 00:17
  • Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması29 Aralık 2017 Cuma 00:16
  • Akdeniz'de sular ısınıyor! Çok sert tepki29 Aralık 2017 Cuma 00:10
  • "Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok samimi"28 Aralık 2017 Perşembe 15:05
  • MHP'den 'Cumhur ittifakı' açıklaması28 Aralık 2017 Perşembe 12:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar28 Aralık 2017 Perşembe 08:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül'e tepki28 Aralık 2017 Perşembe 07:30
  • Türkiye ile Sudan arasında imzalar atıldı27 Aralık 2017 Çarşamba 12:08
  • Başbakan Kral Selman'la bir araya geldi27 Aralık 2017 Çarşamba 11:10
  • Başbakan açıkladı! Düzenlemeye gerek yok27 Aralık 2017 Çarşamba 08:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri