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Camiye bira şişesi atanlar bakın kim çıktı!

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Rapid Wien futbolcusu Dejan Ljubicic ile Wiener Neustadt'lı Daniel Sudar, Bosna’nın Kiseljak şehrinde bir camiye bira şişesi fırlattıkları için gözaltına alındı.
Camiye bira şişesi atanlar bakın kim çıktı!
Camiye bira şişesi atanlar bakın kim çıktı! Camiye bira şişesi atanlar bakın kim çıktı! Camiye bira şişesi atanlar bakın kim çıktı!

Rapid Wien’in Avusturyalı oyuncusu Dejan Ljubicic, Bosna Hersek'te çirkin bir olaya imza attı. Ljubicic, Wiener Neustadt'ta forma giyen Daniel Sudar'la birlikte noel tatili için geldiği Bosna Hersek'te camiye bira şişesi fırlattığı için gözaltına alındı. 
 
Olayın ardından açıklama yaptı!
 
Olayın ardından açıklama yapan Ljubicic, 'O anda bana ne oldu bilmiyorum ve sadece özür dileyebilirim. Yaptığım hata için çok üzgünüm. Kişisel olarak da gidip özür diledim ve sadece camiye verdiğim hasarı karşılamakla kalmayıp yerel dini topluluklara bağış yapacağım.' açıklamasında bulundu. 


 Rapid Wien: 'Kabul edilemez'
 
Çirkin saldırıyla alakalı bir açıklama da Rapid Wien'in spor direktörü Fredy Bickel'den geldi. Bickel açıklamasında 'Bu olay hiçbir yönüyle kabul edilemez. Böyle bir davranış bir Rapid oyuncusuna asla yakışmaz. Tatilden döndüğünde kendisiyle özel olarak konuşacağız ve kesin olarak kulüp olarak bir ceza vereceğiz.' dedi.

NE OLDU?

Söz konusu olay Bosna Hersek'in Kiseljak şehrinde bulunan camiye sabaha karşı 5:25 sıralarında 2 kişinin yaklaşıp şişe fırlatması şeklinde gerçekleşti. Caminin dışında hasar bırakan saldırının ardından arabalarına atlayıp kaçan kişilerin daha sonra Ljubicic ve Sudar oldukları anlaşıldı.
 
Olayla ilgili polisin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenilirken yerel polisten alınan bilgiye göre futbolculara henüz bir cezai yaptırım uygulanmadığı bildirildi.

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