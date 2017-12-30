Olay, Çamlıca Mahallesi Nallıhan Sokak'ta meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve evli olduğu belirtilen Ekrem Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle komşusu Osman Doğan'a sokakta av tüfeğiyle ateş etti. Saldırgan kaçarken, omuz, sol kol ve yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Doğan ise çağrılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan Ekrem Ö.nün cep telefonu, Çamlıca Mahallesi Olgunluk Sokak'ta bulundu. Polis ekiplerinin aradığı Ekrem Ö. Olgunluk Sokak'taki 2 katlı kullanılmayan bir evin bahçesinde aynı tüfekle kendisini vurdu.
Silah sesi üzerine çevrede araştırma yapan polis ekipleri, Ekrem Ö.'yü ağır yaralı halde buldu. Ekrem Ö., 112 Acil ambulansıyla kaldırıldığı ESOGÜ Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Osman Doğan'ın tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Eskişehir'de dehşet!
Olay, Çamlıca Mahallesi Nallıhan Sokak'ta meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve evli olduğu belirtilen Ekrem Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle komşusu Osman Doğan'a sokakta av tüfeğiyle ateş etti. Saldırgan kaçarken, omuz, sol kol ve yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Doğan ise çağrılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan Ekrem Ö.nün cep telefonu, Çamlıca Mahallesi Olgunluk Sokak'ta bulundu. Polis ekiplerinin aradığı Ekrem Ö. Olgunluk Sokak'taki 2 katlı kullanılmayan bir evin bahçesinde aynı tüfekle kendisini vurdu.
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