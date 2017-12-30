Kar alarmı verildi! Öğleden sonra başlıyor...

Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinde aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneybatıdan orta, zaman zaman 30 ila 50 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 8, Tunceli'de 3, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars'ta 7, Ağrı ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.