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SOM füzesi 2018'de yerli motor ile uçacak

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Kale Havacılık, SOM seyir füzesinde kullanılacak turbojet motorların geliştirilmesinde sona yaklaştı.
SOM füzesi 2018'de yerli motor ile uçacak
SOM füzesi 2018'de yerli motor ile uçacak SOM füzesi 2018'de yerli motor ile uçacak SOM füzesi 2018'de yerli motor ile uçacak

SOM seyir füzesi için geliştirilen turbojet motorların gelecek yılın ortasından itibaren kullanılması planlanıyor.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve üretimini ROKETSAN'ın yaptığı seyir füzesi SOM'da kullanılacak turbojet motoruyla savunma sanayisinin geliştirdiği yerli ürünlere bir yenisi daha eklenecek.
 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Kale Havacılık arasında imzalanan sözleşme, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan SOM seri üretiminde kullanılacak turbojet motorun ve motora ait alt sistemlerinin tasarımını, üretimini, testlerinin yapılmasını, teknoloji gösterimini, eğitim ve bakımıyla teknik veri paketi hazırlanmasını kapsıyor.
 
Kale Havacılık, yurt dışından temin edilen turbojet motora yönelik çalışmalarında sona yaklaştı. Motorun gelecek yılın ortasından itibaren SOM seyir füzesinde kullanılmaya başlanması hedefleniyor.
 
Bu sayede, füzedeki kritik bir parçanın daha ekonomik olarak temin edileceği ve olası ihracat kısıtlamalarının önüne geçileceği belirtiliyor. 

Geliştirilen sistemin, modifikasyonlarla SOM benzeri sistemlerde, insansız hava araçları ve küçük sınıf hava araçlarında da kullanılması öngörülüyor.
 
Motor teknolojisinde elde edilen kazanımlar
 
Projede ayrıca motor teknolojilerindeki dışa bağımlığın azaltılmasına yönelik önemli kazanımlar elde edildi.
 
İlk kazanım, motorun "çekirdek motor" olarak tabir edilen kompresör, yanma odası ve tribün kısımlarının yanı sıra başka motorlarda da kullanılması mümkün olabilecek alternatör, yakıt pompası, yakıt kontrol sistemi, elektronik kontrol ünitesi, piroteknik ateşleyici gibi alt sistemlerin geliştirilmesi oldu.
 
İkinci önemli kazanım ise yeni bir jet motorunun olmazsa olmazı sayılan geliştirme test düzeneklerinin tamamının milli ve özgün olarak geliştirilmesiyle sağlandı.
 
Oluşturulan sistem, motorun tüm irtifa şartlarındaki hava koşullarını yer şartlarında oluşturabiliyor ve motorun irtifa şartlarındaki performansının test edilmesini mümkün kılıyor.

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