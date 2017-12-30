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TOKİ, İran sınırındaki duvarın yarısını tamamladı

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TOKİ, İran sınırındaki duvarın yarısını tamamladı
Suriye sınırına dünyanın en uzun 3'üncü duvarını ören TOKİ, İran sınırında inşasına başladığı 144 kilometrelik duvarı gelecek yıl tamamlayacak.
TOKİ, İran sınırındaki duvarın yarısını tamamladı TOKİ, İran sınırındaki duvarın yarısını tamamladı TOKİ, İran sınırındaki duvarın yarısını tamamladı

Suriye sınırına dünyanın en uzun  3'üncü duvarını ören Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İran sınırında  inşasına başladığı 144 kilometrelik duvarın yarısını tamamladı.   

TOKİ Başkanı Ergün Turan, İdarenin sadece sosyal konut değil hastane,  stadyum, okul gibi yapıları da inşa ettiğini anımsattı.

Bu yıl içerisinde Türkiye-Suriye sınırındaki duvarı ve duvardan daha  önemli olan güvenlik yolunu inşa ettiklerini aktaran Turan, İran sınırındaki  duvar inşasının ise devam ettiğini belirtti.

Sınıra yapılacak toplam 144 kilometrelik duvarın 57,152 kilometrelik  kısmının Iğdır'da, geriye kalan 86,848 kilometrelik kısmın ise Ağrı sınırında  inşa edildiğini söyleyen Turan, "Sınırda olağanüstü ve tehlikeli bir  çalışma  yapıyoruz. Mayınlı arazilerin olması ve diğer etkenler işimizi daha da  zorlaştırıyor. Buna rağmen büyük bir özveri ile çalışıyoruz.  Beş ayrı etap  halinde inşa ettiğimiz duvarın yarısını tamamladık. Ayrıca yolların yapımına da  hızla devam ediyoruz." dedi.

Duvarın arkasında güvenlik güçlerinin devriye atması için güvenlik  yolu ve duvar boyunca 15 kapı bulunacağını belirten Turan, şunları söyledi:

"Kapılarda kurşun geçirmez camlar bulunacak. Üstün güvenlikli malzeme  kullanıyoruz. Güvenlik duvarı prefabrik olarak üretildi. Güvenlik sorunu ortadan  kalktığında duvarları taşıyıp başka bölgelerde istediğimiz amaçla yeniden  kullanabiliriz. Dev blokların yapımında mukavemeti yüksek, dayanıklı beton  kullanıyoruz. TOKİ olarak sadece duvar kalıbı döküp monte etmiyoruz. Duvarın  arkasına devriye atmak için güvenlik yolunu da yapıyoruz. Duvar ve yolun tamamı  yerli, Türk firmaları tarafından inşa ediliyor. Neredeyse her gün 2,5-3 kilometre  duvar ve yol yaparak ilerliyoruz."

Bölgede yaşanan gelişmeler, terör örgütlerinin artan faaliyetleri ve  kontrolsüz geçişlerden dolayı sınır güvenliğinin çok büyük bir önem kazandığını  ifade eden Turan, "Yasa dışı faaliyetlerin kontrol edilmesi, güvenliğin  sağlanması açısından sınır duvarı çok önemli. İdare olarak bu görevi üstlendik.   Suriye sınırında inşasına başladığımız duvarı tamamladık. İran sınırı boyunca 144  kilometrelik duvarın da yarısını tamamladık. Suriye sınırından sonra İran  sınırımızda devam eden duvarın tamamlanması ile sınırımız daha güvenli hale  gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Beş şantiyenin her birinde günde 200-250 arası devasa beton blokun  kalıplara döküldüğünü anlatan Turan, sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve  3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların tamamlanan kısmında, duvarların  üzerlerine jiletli tel de çekildiğini aktardı.

Turan, 2018 yılının ilk 6 ayında sınır duvarının tamamlanacağını  söyledi.

Terörden zarar gören alanlar yenilendi

Turan, terörden zarar gören alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  organizasyonunda, TOKİ'nin çalışmalarıyla yenilendiğini anımsattı.

Terörden etkilenen Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve ilçelerinde  25 bin konut inşa ettiklerini söyleyen Turan, şunları kaydetti:

"Oradaki vatandaşlarımızın bu çukur olayları nedeniyle ciddi bir  mağduriyeti var. Türkiye devleti bu mağduriyeti gidermeye çalışıyor. TOKİ, Van  depreminden sonra bölgede 17 bin konut inşa etmişti, terörden zarar gören  bölgelerde bundan daha büyük bir operasyon yürütüyoruz şu anda. Teslim edilen  konutlarımız var, Silopi'de, Diyarbakır'da. Konutların tamamını inşallah  önümüzdeki yaz aylarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim edeceğiz. Onlar  da hak sahibi vatandaşlara dağıtmış olacaklar."

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