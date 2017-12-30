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'Bunlarla uğraşmaktan İmparatoru deviremedik'

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin, çeşitli ülkelerdeki seçimlere müdahale edip bazılarınca istenmeyen sonuçlar çıkmasına sebep olmakla suçlanmasıyla alay etti.
'Bunlarla uğraşmaktan İmparatoru deviremedik'
'Bunlarla uğraşmaktan İmparatoru deviremedik' 'Bunlarla uğraşmaktan İmparatoru deviremedik' 'Bunlarla uğraşmaktan İmparatoru deviremedik'

Başka ülkelerin iç işlerine karışmaktan ‘önemli işlere’ zaman ayıramadıklarını söyleyen Lavrov, 2018’e yönelik ‘müdahale planlarını’ da anlattı.

Rus NTV televizyonunda yayınlanan talk show programı Mejdunarodnaya Pilorama’da Lavrov’a, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri, Katalonya’daki bağımsızlık referamdumu ile İngiltere’deki Brexit oylamasına müdahale ettiğine ilişkin Rusya’ya yöneltilen suçlamalar soruldu. 

Programın sunucusu Lavrov’a ayrıca, ‘2018’de de başka ülkelerin iç işlerine karışmayı sürdürmeyi planlayıp planmadıkları’ sorusunu da yöneltti.

Lavrov bu sorular üzerine esprili bir dille, ''Bu yıl yaptıklarımızın hepsinden bahsetmediniz. İsveç, Danimarka, Makedonya ve Avusturya'yı saymayı unuttunuz. Zira oralar için de çok çalıştık, (iç işlere) müdahale kolay bir iş değil'' dedi.

Lavrov şöyle devam etti:

''Bu işlerle uğraşmaktan çok önemli olan başka şeyleri yapmayı unuttuk. Söz gelimi Japonya ile kültürel ilişkilerimizi geliştiremedik. Japonya imparatorunu deviremedik. İnanın bunun için elimizden geleni yaptık. Fakat anlaşılan görevinde iki yıl daha kalacak. Görevde biraz daha kalmak için bize yalvardı.''

Rusya’ya bu yıl başka ülkelerin iç işlerine karıştığına ilişkin pek çok suçlama yöneltildi. Bu suçlamaların en öne çıkanı, Donald Trump’ın bazıları tarafından beklenmeyen zaferiyle sonuçlanan ABD seçimleriydi. Rusya’nın, Trump’ın kazanması için başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin soruşturma ABD’de hala devam ediyor.

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