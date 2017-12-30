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Operasyon sinyali: Çok uzak olmayan bir tarihte...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan " Bölgedeki herkes şu gerçeği artık kabullenmelidir.Terör örgütünü uzak olmayan bir tarihte öyle veya böyle tepeleyeceğiz. Kimse ayağımıza dolaşmasın" dedi.
Operasyon sinyali: Çok uzak olmayan bir tarihte...
Operasyon sinyali: Çok uzak olmayan bir tarihte... Operasyon sinyali: Çok uzak olmayan bir tarihte... Operasyon sinyali: Çok uzak olmayan bir tarihte...

Kastamonu il Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadele vardı. Türkiye'nin bölgedeki DAEŞ ve YPG tehdidini tamamen ortadan kaldıracağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Dün zalimin adı rejimdi, dün zalimin adı DEAŞ'tı, bugün zalimin adı YPG/PYD'dir. Biz DEAŞ'a ne yaptıysak bu örgüte de aynısını yapacak ve mutlaka sınırlarımızın ötesini güvenli hale getireceğiz. Bölgedeki herkes şu gerçeği artık kabullenmelidir. Biz bu terör örgütünü çok da uzak olmayan bir tarihte öyle veya böyle tepeleyeceğiz. Talebimiz, bu süreçte kimsenin ayağımıza dolaşmamasıdır. Bu nedenle Suriye'deki terör örgütlerine bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Biz gelmeden siz pılınızı pırtınızı toplayın gidin" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Ana muhalefetin başındaki zatın 15 Temmuz şehitlerinin yanında değil de onları şehit eden hainlerin yanında durduğunu görüyoruz. Tek tip elbise ile ilgili 'Onların yakınları yok mu, üzülmeyecekler mi' diyor. Ya sen ne cins adamsın be! Sen benim 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun. 'Onların acaba yakınları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar' diye soruyor musun? Niye düşünsün ki, havalimanına gelip Bakırköy'deki belediye başkanının evinde istirahate çekilip televizyondaki darbeyi seyreden bir adamdan başka ne bekleyebilirsin ki.

SEVSİNLER SENİ, İSPATI ORTADA İŞTE

Utanmadan 'Cumhurbaşkanı bana haber verseydi beklerdim' diyor. Ben haberi tüm milletime verdim. Biz telefonlarla haberi verdiğimizde on binler, yüz binler meydanlara yürüdü. İstanbul Atatürk Havalimanı'na indiğim zaman on binler oradaydı. Ama sen öyle bir tipsin ki orada on binleri görüyorsun, tankların sorumlularıyla ekibin görüşüyor, anlaşıyor. Oradan kaçıp Bakırköy'e gidiyorsun. Bu karakter meselesi. Bu cibiliyet meselesi. Bir de 'Darbe olsa karşısına dikilirim' diyorsun. Sevsinler... İspatı ortada, kaçtın gittin.

SENİN HAYATIN YALAN

Bu millet senin nasıl bir yalancı olduğunu biliyor senin hayatın  yalan.Bu kişi hayatının hiçbir döneminde milletimizin, devletimizin hakkını hukukunu savunmamıştır. Hep fitnenin, ayrıştırmanın peşinde olmuştur. Tüm terör örgütlerine destek vermiştir. PKK'nın destek verdikleriyle kol kola yürüyen kişi değil mi? Onlar destek verdi, güya Hakkari'de miting yaptı. Bu iş yürek işi. Bu öyle lafla yürümüyor.


BİZ BAY KEMAL GİBİ GÖKTEN ZEMBİLLE İNMEDİK

Biz bu noktaya 40 yıllık bir siyasi mücadele ile geldik. Bay kemal gibi gökten zembille inmedik. Öyle kasetle, CD ile gelmedik.

ABD BİZLE ÇALIŞMAK İSTEMEZSE KENDİ BİLİR

ABD vize krizini kendileri başlattılar ama şimdi de sağ olsunlar kendileri bitirdiler. Ne güzel. Biz böyle bir vize krizi istemedik ki. Şimdi kalktı, olması gereken buydu zaten. Suriye meselesinde de aynısının olmaması için bir sebep yoktur.Bu ülke bizimle çalışmak istemezse biz ne yapacağız? Kendisi bilir. 

DAEŞ'E NE YAPTIKSAK, YPG'YE DE AYNISINI YAPACAĞIZ

Madem Suriye'de her şey güllük gülistanlık, 3 milyonun üzerinde insan niye bizim topraklarımızda yaşamaya devam ediyor? Çünkü biz de bu insanlar da biliyor ki sınırın öte tarafında sadece örgüt isimleri, sadece örgüt işaretleri değişiyor, zulüm baki. Dün zalimin adı rejimdi, dün zalimin adı DEAŞ'tı, bugün zalimin adı YPG/PYD'dir. Biz DEAŞ'a ne yaptıysak bu örgüte de aynısını yapacak ve mutlaka sınırlarımızın ötesini güvenli hale getireceğiz.

OPERASYON SİNYALİNİ VERDİ: YAKIN BİR TARİHTE...

Biz terör örgütünü çok da uzak olmayan bir tarihte tepeleyeceğiz. Bölgedeki herkes artık bunu kabullenmeli ve ayağımıza dolaşmamalı. Bu nedenle Suriye'deki terör örgütlerine bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Biz gelmeden pılınızı pırtınızı toplayın gidin"

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