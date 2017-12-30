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Güllü nine, 1 yıldır kayıp olan eşini bekliyor

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Güllü nine, 1 yıldır kayıp olan eşini bekliyor
87 yaşındaki Güllü nine, bir yıl önce kaybolan 85 yaşındaki kocasını ya evinin penceresinde ya da bahçede bekliyor
Güllü nine, 1 yıldır kayıp olan eşini bekliyor Güllü nine, 1 yıldır kayıp olan eşini bekliyor Güllü nine, 1 yıldır kayıp olan eşini bekliyor

Elazığ’da 87 yaşındaki Güllü nine, bir yıl önce kaybolan ve yapılan aramalara rağmen bulunamayan 6 çocuğunun babası 67 yıllık hayat arkadaşının geleceği günü umutla bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, 26 Aralık 2016 tarihinde merkeze bağlı Konakalmaz köyündeki evinden çıkan 6 çocuk babası 85 yaşındaki Hasan Katırcı, kent merkezine geldi. Daha sonra minibüsle köye geri gelen ve köy camisinin yakınlarında inen Katırcı eve dönmedi. Ailesi, akşama kadar Katırcı’dan haber alamayınca jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. AFAD ve jandarma ekipleri iz takip köpeği ile birlikte günlerce arama yaptı ancak bir sonuç alınamadı.
 

67 yıllık hayat arkadaşını bekliyor

Hasan Katırcı'nın 67 yıllık hayat arkadaşı 87 yaşındaki eşi Güllü Katırcı ise, bir senedir kocasının yolunu gözlüyor. Havalar iyi olunca kapının önünde, diğer günler ise pencerenin önünde oturan Güllü nine, hayat arkadaşının döneceği günü bekliyor.
Gece gündüz kocasını beklediğini belirten Güllü Katırcı, "Şimdiye kadar havalar sıcaktı kapıda bekliyordum. Şimdi de pencerede bekliyorum. Gözüm yollarda kaldı, gelmiyor. Ha şimdi gelir, ha gelecek diye gece gündüz bekliyorum. Kimseden kimseye fayda yok. Ne de olsa kocamdır ve benimdir. Gece rüyamda gördüm. Rüyamda ahırı süpürüyordu ve bana ‘sen git ben ahırı süpürüp geliyorum' dedi" ifadelerini kaydetti.

"Geldi gelecek diye bekliyoruz"

Babasının bir senedir kayıp olduğunu ve hala bulunamadığını ifade eden İbrahim Katırcı, "Babam 26 Aralık 2016 tarihinde Elazığ merkeze gitti. Orada alışveriş yapmış. Akşam saatlerinde Elazığ’da köylünün biri görmüş. Palu minibüsüne binip köy camisinin orada inmiş. Ondan sonra daha gören olmamış. Sonra jandarma, AFAD ekipleri günlerce köy ve çevresini aradı. Herhangi bir iz bulamadık. Bir yıldır gözümüz yollarda. Geldi gelecek diye bekliyoruz. Annem yazın dışarıda oturur yolunu gözler. Kışın da pencereden bakıyor. Gözlerimiz hep yollarda. Hep bir ümit içerisinde bekliyoruz. 85 yaşında. Akli dengesi çok yerinde değil ve kendisini ifade edemiyor. Görenlerin Allah rızası için jandarma veya polise bildirmesini istiyoruz. Kimliği de üzerindeydi" dedi.

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