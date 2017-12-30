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Enerji Bakanlığı uzman yardımcısı alacak

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Enerji Bakanlığı uzman yardımcısı alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sınavla 20 Enerji ve Tabii Kaynaklar uzman yardımcısı alınacak, yapılacak sınava 80 aday çağrılacak.
Enerji Bakanlığı uzman yardımcısı alacak Enerji Bakanlığı uzman yardımcısı alacak Enerji Bakanlığı uzman yardımcısı alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sınavla 20 "Enerji ve Tabii Kaynaklar uzman yardımcısı" alınacak.

Konuyla ilgili ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, "Enerji ve Tabii Kaynaklar uzman yardımcısı" kadrosuna alınacak 20 kişi için yapılacak sınava 80 aday çağrılacak.

Adayların sınava başvurabilmeleri için Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen şartlara uygun olmaları, ilgili KPSS puan türünden en az 75 puan almaları ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartları aranıyor. Sınav başvuruları, 22 Ocak 2018 ile 2 Şubat 2018 tarihleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

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