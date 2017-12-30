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Dünya devleri İstabulsporlu Mehmet'in peşinde!

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Dünya devleri İstabulsporlu Mehmet'in peşinde!
İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, yaptığı açıklamada Marsilya ve Benfica'nın takibe aldığı iddia edilen Mehmet Zeki'nin çok olgun bir futbolcu olduğunu söyledi.
Dünya devleri İstabulsporlu Mehmet'in peşinde! Dünya devleri İstabulsporlu Mehmet'in peşinde! Dünya devleri İstabulsporlu Mehmet'in peşinde!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptıkları Kardemir Karabükspor maçına Lille Kulübünden görevlinin geldiğini anlatan Koşukavak, "Yaklaşık 2 hafta önce İstanbulspor'a Lille'den bir faks geldi. Bizi mi yoksa Karabükspor'u mu izleyecekler diye merak ettim. Oyuncu izleme ekibinden biri geldi. Maçtan sonra yaklaşık yarım saat sohbet ettim. Bana Mehmet Zeki'yi sordu. Diğer takımlarla (Marsilya ve Benfica) ilgili resmi bir şey yok ama duyumlar geliyor. Lille Kulübünün yetkilisi, daha sonra ligdeki Adanaspor maçına da geldi. Kendine göre notlar aldı. İlerleyen zamanda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalçın Koşukavak, Mehmet Zeki'nin eski takımı Bursaspor'a da dönme ihtimalinin bulunduğunu aktararak, "Bursaspor'da da Mehmet Zeki'yi tekrar alma gibi bir düşünce varmış. Zeki ve ülke futbolu için hayırlı olsun. Avrupa'daki kulüpler işini çok doğru yapıyor. Acaba Fransa 2. Ligi'nde 1997 doğumlu bir Fransız oyuncuyu bizim kaç kulübümüz tanıyor ve takip ediyor. Adamlar organizeler." şeklinde görüş belirtti.

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