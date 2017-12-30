30 Aralık 2017 Cumartesi12 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:31Akşam 17:52Yatsı 19:19
    • 12°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 115.333 0.75
  • Altın: 158,855 1.09
  • Dolar: 3,7824 0.37
  • Euro: 4,5472 0.95

Bursa’da aciller çocuklarla doldu taştı

»
Bursa’da aciller çocuklarla doldu taştı
Bursa’da ani hava değişimi çocukları hasta etti. Yeterli imkanlarla hizmet vermeyen Çocuk Hastaneleri'nin acilleri ise dolup taşıyor.
Bursa’da aciller çocuklarla doldu taştı Bursa’da aciller çocuklarla doldu taştı Bursa’da aciller çocuklarla doldu taştı

Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nin acil servisinde yaşanan yoğunluk vatandaşların tepkisine sebep oluyor.

Akşam saatlerinde 300-400 kişinin sıra beklediği çocuk hastanesindeki aileler “Bursa’da çocuk hastanesi yetersiz” yorumunu yaptılar.

Bir saatten fazla sıra beklediğini belirten bir vatandaş, “200 kişiden fazla sıra var. Allah hastaları buraya düşürmesin. Hasta olmayıp, hastanelerde hasta olanlar da var. Bu civarda yoğun bir hasta trafiği var. Başka hastanede olmadığı için yoğunluk olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Bir diğer vatandaş ise hastanede 400 kişi sıra olduğunu belirterek, “Bize ne zaman sıra geleceğini bilmiyorum” dedi.

Aynı durumun Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde de yaşanması dikkat çekerken, yetkililer ise acil olmayan başvuruların polikliniklere yapılması gerektiğini, başvuran hastaların büyük kısmının da bu durumda olduğunu ifade ettiler  

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bursa’da aciller çocuklarla doldu taştıBursa’da aciller çocuklarla doldu taştıBursa’da ani hava değişimi çocukları hasta etti. Yeterli imkanlarla hizmet vermeyen Çocuk Hastaneleri'nin acilleri ise dolup taşıyor.
Güllü nine, 1 yıldır kayıp olan eşini bekliyorGüllü nine, 1 yıldır kayıp olan eşini bekliyor87 yaşındaki Güllü nine, bir yıl önce kaybolan 85 yaşındaki kocasını ya evinin penceresinde ya da bahçede bekliyor
Kar alarmı verildi! Öğleden sonra başlıyor...Kar alarmı verildi! Öğleden sonra başlıyor...Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Eskişehir'de dehşet!Eskişehir'de dehşet!Eskişehir'de işçi, 32 yaşındaki Ekrem Ö., henüz belirlenemeyen nedenle komşusu, 53 yaşındaki Osman Doğan'ı av tüfeğiyle yaraladıktan sonra, aynı silahla intihar etti.
Annesinin cenazesinde hayatının şokunu yaşadıAnnesinin cenazesinde hayatının şokunu yaşadıGiresun'un Espiye ilçesine bağlı İbrahimşeyh köyünde muhtarlık, köy nüfusuna kayıtlı olmayan kişilerin vefatları halinde köydeki mezarlık alanına definlerine yasak getirdi.
160 ülkeye ait 6 bin çeşit para biriktirdi160 ülkeye ait 6 bin çeşit para biriktirdiEskişehir’de yaşayan koleksiyoner, 160 ülkeye ait 6 bin çeşit tarihi kağıt para biriktirdi.
  • Hamile kadın markette doğum yaptı30 Aralık 2017 Cumartesi 11:15
  • Sümela'da bulunmuştu! İlk kez görüntülendi30 Aralık 2017 Cumartesi 11:10
  • Adana'da feci ölüm! Leğendeki suda boğuldu30 Aralık 2017 Cumartesi 11:06
  • Kahraman şoför! Acil servise böyle yetiştirdi30 Aralık 2017 Cumartesi 11:05
  • İstanbul'da korku dolu anlar! Çatışma çıktı30 Aralık 2017 Cumartesi 10:09
  • Meteoroloji saat verdi! Sağanak yağış uyarısı30 Aralık 2017 Cumartesi 10:05
  • 80 bin personelle dev operasyon!30 Aralık 2017 Cumartesi 10:04
  • Osmaniye'de dehşet! Bıçaklayarak öldürdüler30 Aralık 2017 Cumartesi 09:54
  • Yusuf Halaçoğlu trafik kazası geçirdi!30 Aralık 2017 Cumartesi 07:30
  • 'Allah belanı versin' diyen sesin peşinde!30 Aralık 2017 Cumartesi 07:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri