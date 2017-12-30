30 Aralık 2017 Cumartesi12 R.Ahir 1439
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Yosun havuzu şifa dağıtıyor

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Yosun havuzu şifa dağıtıyor
Kütahya'nın Emet ilçesindeki bir termal tesisinde bulunan yosun havuzunun cilt, deri, eklem, bel ağrıları ve romatizma hastalıklarına iyi geldiği belirtildi.
Yosun havuzu şifa dağıtıyor Yosun havuzu şifa dağıtıyor Yosun havuzu şifa dağıtıyor

38 derece sıcaklıktaki yosun havuzunun bir çok hastalığa iyi geldiğini, insanları fazla kilolarından kurtardığını anlatan tesis yetikilisi Ramazan Sezer şöyle konuştu:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kaplıca tedavi hizmetlerini desteklemek amacıyla çıkarttığı kanun kapsamında biz de yer almaktayız. Yosun havuzumuz Türkiye'de tek.  38 derece sıcaklığı var. Omuz, eklem ve bel ağrıları gibi birçok hastalığa iyi geliyor. 

Buraya koltuk değnekleri ile gelip koltuk değneksiz gidenlerle karşılaştık. Yosun havuzumuzun farklı özellikleri var. Bunlardan en önemlisi; cilt, deri, saç ve tırnak hastalıklarına faydalı olması. İçerisinde bulunan sodyum aljinat maddesi ve minerali ile beraber vücuttaki toksinlerin atımını sağlayarak hızlı bir şekilde kilo verilmesini de sağlıyor. Ayrıca yosun havuzumuz sedef, akne ve mantar gibi birçok hastalığa da iyi gelmekte. Yosun havuzumuzu düzenli olarak belirli kürlerde kullanıldığında eklem romatizma ve birçok hastalıkta faydası olduğu düşünülüyor."

Refleksoloji uzmanı Maide Tuğlu da, tesislerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, refleksoloji, Acil Tıp Teknisyeni ve fizyoterapistlerle sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Tuğlu, şöyle konuştu:

"Tesisimizde çeşitli sularımız mevcuttur. Bunlardan en önemlisi yosun havuzundakidir. Türkiye'de sadece burada olan bir sudur. 24 saatte yosun üretme özelliğine sahiptir. Kaplıca tedavisinin yan ısıra kuru iğneleme, akupunktur, ozon tedavisi, refleksoloji uzman ekibimizle uygulanmaktadır. Hastalarımız ortopedi ve fizik tedavi uzmanı tarafından kaplıca tedavisi uygundur sevki ile geldiklerinde burada gerekli tüm tedavi hizmetlerini alabilecekler."

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