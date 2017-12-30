Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında saat 11.56 'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 18.85 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkaleşehir merkezi ve bazı ilçelerinde hissedildi.
30 Aralık 2017 Cumartesi12 R.Ahir 1439
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Ege'de korkutan deprem!
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