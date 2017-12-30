2018 AGİ ücretleri belli oldu

Görüşmelerine 1 Aralık 2017 tarihinde başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda 29 Aralık 2017 tarihinde 4. kez toplandı ve Asgari ücret belirlendi.
2018 AGİ KAÇ TL OLDU?
6 milyon çalışanı ilgilendiren Asgari Ücretin net olarak 1603 TL olarak belirlenmesiyle beraber milyonlarca çalışanın maaşına eklenecek Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları da belli oldu.
2018 AGİ RAKAMLARI
Bekar ve çocuksuz: 152.21 TL
Evli, çalışan eş ve çocuksuz: 152.21 TL
Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu: 175.04 TL
Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu: 197.88 TL
Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu: 228.32 TL
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz: 182.66 TL
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu: 205.49 TL
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu: 228.32 TL
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu: 258.76 TL
Bekar ve 1 çocuklu: 175.04 TL
Bekar ve 2 çocuklu: 197.88 TL
Bekar ve 3 çocuklu: 228.32 TL