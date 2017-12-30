30 Aralık 2017 Cumartesi12 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:31Akşam 17:52Yatsı 19:19
    • 12°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 115.333 0.75
  • Altın: 158,855 1.09
  • Dolar: 3,7824 0.37
  • Euro: 4,5472 0.95

13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi radarına aldı

»
13,5 milyar dolarlık özel sermaye fonlarını yöneten The Abraaj Group 2018 yılı içinde Türkiye'yi mercek altına aldı.
13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi radarına aldı
13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi radarına aldı 13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi radarına aldı 13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi radarına aldı

Türkiye'nin geleceğine her zaman inandıklarını belirten The Abraaj Group'un Direktörü Levent Yeşildağ gelecek yıl birden fazla yatırım yapmayı planladıklarını vurguladı.

Gelişen piyasalara yatırım yapan ve yaklaşık 13,5 milyar dolarlık özel sermaye fonlarını yöneten The Abraaj Group'un Direktörü ve Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Başkanı Levent Yeşildağ, Türkiye'de gelecek yıl birden fazla yatırım yapmayı planladıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin geleceğine her zaman inanıyoruz. Abraaj, Türkiye'yi radarında hep ön planda tutuyor." dedi.

11 YATIRIMA İMZA ATILDI

Yeşildağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abraaj’ın 2007'den beri Türkiye'de faaliyette bulunduğunu ve 11 yatırıma imza attığını söyledi.

Bu yıl online seyahat acentesi Biletall ve öncesinde entegre lojistik firması Netlog'a ortak olduklarını anlatan Yeşildağ, "Bizim için hedeflerimize ulaştığımız bir yıl oldu. Türkiye'nin geleceğine her zaman inanıyoruz ve hep pozitifiz. Elimizden geldiğinin en iyisini yaparak hem memleketimiz için hem de yatırımcılarımız için başarılı ve güzel sonuçlar almaya çalışıyoruz. Yatırımlarımız hız kesmeden ve başarılı bir şekilde devam ediyor, dolayısıyla bu yıl hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebiliriz." diye konuştu.

13,5 MİLYAR DOLARI YÖNETİYORLAR

Yeşildağ, sadece gelişen ve hızlı büyüyen piyasalara yatırım yapan bir fon grubu olduklarını belirterek, "Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Latin Amerika, Güney ve Güneydoğu Asya’daki gelişen piyasalara yatırım yapan bir grubuz. Yaklaşık 13,5 milyar doları yönetiyoruz." ifadesini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
SOM füzesi 2018'de yerli motor ile uçacakSOM füzesi 2018'de yerli motor ile uçacakKale Havacılık, SOM seyir füzesinde kullanılacak turbojet motorların geliştirilmesinde sona yaklaştı.
13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi radarına aldı13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi radarına aldı13,5 milyar dolarlık özel sermaye fonlarını yöneten The Abraaj Group 2018 yılı içinde Türkiye'yi mercek altına aldı.
TOBB'dan asgari ücret yorumuTOBB'dan asgari ücret yorumuTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, asgari ücrette destek primlerinin devam ediyor olmasının işveren açısından memnuniyet verici olduğunum belirtti.
BDDK'dan iş adamlarına 'banka kurun' çağrısıBDDK'dan iş adamlarına 'banka kurun' çağrısıBDDK Başkanı Akben, 'Yerli yatırımcılar, sıfırdan olacağı gibi, TMSF'nin elinde bulunan bankaları da satın alarak banka kurabilir.' dedi.
2018 AGİ ücretleri belli oldu2018 AGİ ücretleri belli oldu2018 yılı Asgari Ücretin belli olmasıyla beraber Türkiye tüm çalışanların alacağı AGİ tutarları da ortaya çıktı.
İşte Dünyanın en pahalı ağacı!İşte Dünyanın en pahalı ağacı!Gaziantep'te para müzesinin sahibi Esat Kaplan, çam ağacını 50 farklı milletin bugünkü karşılığı 3 trilyon olan tarihi paralarla süsledi.
  • Noterler ruhsat vermeye hazır30 Aralık 2017 Cumartesi 14:02
  • Muhasebecilerin ücret tarifeleri belirlendi30 Aralık 2017 Cumartesi 12:57
  • Türk işadamları Katar seferine çıkıyor30 Aralık 2017 Cumartesi 11:15
  • Esnafa müjde! Artık dünyaya açılacaklar30 Aralık 2017 Cumartesi 11:09
  • Türkiye için bir ilk! Boğaz'dan geçti30 Aralık 2017 Cumartesi 11:03
  • 2017'nin son ATAK'ı yuvadan uçtu30 Aralık 2017 Cumartesi 11:02
  • Karadağ: Blockchain yakından takip edilmeli30 Aralık 2017 Cumartesi 11:02
  • Çalışma hayatında devrim! 1 Ocak'ta yürürlükte30 Aralık 2017 Cumartesi 10:20
  • 19.999... Bu rakama dikkat30 Aralık 2017 Cumartesi 10:16
  • AGİ detayı! Asgari ücret 1709 liraya çıkabilir30 Aralık 2017 Cumartesi 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri