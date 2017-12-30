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Bakan açıkladı! Meclise gelmeyi bekliyor

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, depremle ilgili çok geniş kapsamlı kanun teklifini hazırladıklarını, bir süre sonra Meclise getireceklerini bildirdi.
Bakan açıkladı! Meclise gelmeyi bekliyor
Bakan açıkladı! Meclise gelmeyi bekliyor Bakan açıkladı! Meclise gelmeyi bekliyor Bakan açıkladı! Meclise gelmeyi bekliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AA muhabirine, depreme ilişkin hazırlanan kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'deki kentsel dönüşümü hızlandırmak için yapılan çalışmaları anlatan Bakan Özhaseki, "Depremle ilgili çok geniş kapsamlı kanun teklifini hazırladık. Önümüzdeki günlerde Meclis müsait olduğunda getireceğiz. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren dönüşüm ve değişimi başlatacak şekilde kanunları yapacağız." diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ANA KURALLARINI BELİRLEDİLER

Bu kanun teklifiyle aynı zamanda kentsel dönüşümün de temel standartlarının hesaplanıp, hazırlanacağına işaret eden Özhaseki, "Şimdiye kadar 5 yıldır neredeyse Türkiye'de kentsel dönüşüm uygulanıyor. Birincisi bu uygulama içerisinde bu işin hızlanmadığını gördük. İkincisi de birtakım yapılan yanlışlıkları gördük. Bu yapılan yanlışlıkları da tek tek tespit ettik. Kentsel dönüşümün kendine has ana kurallarını belirledik." ifadelerini kullandı.

HERKESE YERİNDE EV VERİLECEK

Bu ana kurallardan birincisinin "Herkese yerinde ev vererek, dönüşümü sağlamak" olduğunu dile getiren Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu.

"İnsanların evini yıktıktan sonra 'Sizin 3 tane evinizi yıktık ama bir tanesini veririz' gibi bir mantık doğru değil. İçerisinde oturanın ev, konut, hane hakkını kollamak üzere herkese ev vermek esas. Belki stok, depo alanlar oluşturup vatandaşa, gönüllülük esasına göre gitmek isteyenleri o tarafa taşıyabiliriz. Onların boşalttıkları yerleri de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde sosyal donatı alanı olarak kullanıp, o ilçenin daha da rahatlamasını sağlamak da esas. İstanbul'da bir ilçe düşünün oradan 100 tane binayı yıkıyorsunuz. Vatandaşlar gönüllü olarak gitmek istiyorlar. İşte o yıktığınız binaların yerini değerlendirirken de rant getirici bir unsur değil o ilçeleri rahatlatacak, ihtiyacı olan sosyal donatıları neyse, yeşil alan mı otopark mı sağlık alanı mı vesaire neyse bütün bunları planlayarak yapacağımız bir kentsel dönüşüm sürecine giriyoruz."

VATANDAŞIN HAKKI VAR

Kentsel dönüşümdeki en büyük sıkıntıların başlamış veya devam eden yüksek katlı konutlarda yaşandığına değinen Özhaseki, bu konutlarının planlamalarının 10-20 yıl önce yapıldığını, böyle olunca da vatandaşın kazanılmış hakkı olduğu için bunu kullanmak istediğini anlattı.

Bakan Özhaseki, "Biz bundan sonra sanki bir çizgi gibi, sanki bir dönüm noktası gibi bir dönüm belirleyerek yapılacak olan bütün konutlarda biraz daha düşük katlı, biraz daha yöresel mimariye uygun olan bir mahalle konsepti içerisinde planlama yaptırmayı hesaplıyoruz." dedi.

İstanbul için Esenler bölgesinde çok güzel bir çalışma yaptıklarını aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Tamamıyla depreme hazırlık babında yapılacak olan bu çalışmada mahalle konsepti var. Ayrıca bizim Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzün neredeyse bütün il ve ilçeler için hazırlamış olduğu, o illerin kendine has özelliklerini taşıyan mimari tarzlar da var. Bütün bu tarzlar da aslında yüzyıllar boyunca vatandaş tarafından benimsenmiş, şartlarına göre oluşmuş tarzlar. Bir mimar grubunun oturup tasarladığı bir şey değil. Medeniyetlerinden kendilerine miras olarak gelenleri yapıyorlar."

Mehmet Özhaseki, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan yöresel mimariye ilişkin çalışmaların hazırlanan kitaplarda toplandığını da kaydetti.

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