Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak Kuzey Kore hamlesi

Uluslararası ajans, BM'de alınan ambargo kararlarına rağmen Rus tankerlerinin yasaklı ülkeye petrol sevkiyatı yaptığını bildiriyor.

Transfer deniz üzerinde gemiden gemiye gerçekleşti, liman belgelerine göre yalnızca 15 Ekim tarihinde Vityaz adlı gemi 1600 ton petrolle çıkış yaptı.

Reuters haber ajansı, füze testleriyle dünyanın ödünü koparan Kuzey Kore'ye Rus tankerlerinin uluslararası ambargoyu delerek petrol taşıdığını özel haberiyle duyurdu.

Ajansa konuşan iki Batı Avrupa güvenlik kaynağı, dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi Rusya'nın gemilerle Pyonyang yönetimine son aylarda en az üç kez akaryakıt götürdüğünü söyledi. Kaynaklardan biri, "Rus deniz araçları Kuzey Kore gemilerine deniz üstünde birçok noktada petrokimya ürünleri aktardı" dedi.

Tankerlerin hareketlerinin uydu görüntüleri ile tespit edildiğini dile getiren kaynaklar, Slavyanka limanını işaret ediyor. Söz konusu liman, Kuzey Kore'ye komşu Rusya kenti Vladivostok yakınlarında.

Belgelere göre, 15 Ekim tarihinde Vityaz isimli tanker 1600 ton petrolle limandan ayrıldı.

Haberde Rus hükümetinin resmi olarak adım atmasa da Rus deniz araçlarının Ekim ve Kasım ayları içerisinde sefer yaptığı belirtildi. Rus tankerlerinden Ekim ayı içerisinde petrol alan Kuzey Kore gemilerinden birinin adı Sam Ma 2.

Reuters'ın haberi üzerine Rusya dışişleri ve gümrük bakanlıkları herhangi bir yorum yapmadı. Gemilerden birinin sahibi ise petrol kaçakçılığı haberlerini reddetti.

Yıl sonunda bir kez daha ilan ettiler

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, bugün geçtiği yıl sonu duyurusunda Pyongyang yönetiminin nükleer silah geliştirmeye devam edeceğini dünyaya ilan etti.

Açıklamada Kuzey Kore'nin hedefinin kesin olduğu ve mevcut politikasında hiçbir değişiklik olmayacağı vurgulandı.

BM BU AY İÇİNDE SINIRLADI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Aralık ayı içinde Kuzey Kore'ye petrol ihraç etmeyi tamamen yasaklayan tasarıyı kabul etmişti. Oylamada Pyongyang'ın müttefikleri Çin ve Rusya da tasarıya destek vermişti.

Güney Kore, Kuzey Kore ile petrol ticareti yapan Hong Kong bandıralı bir gemiye el koyduğunu dün açıklamıştı. 19 Ekim'de el konulan Lighthouse Winmore adlı gemide, 600 ton petrol ürünü bulunmuştu.

Akaryakıt, ağır BM yaptırımları altındaki Kuzey Kore'nin en önemli ihraç kalemini oluşturuyor. Son yaptırımlarla ülkeye yıllık 500 bin varil petrol ürünleri, 4 milyon varil de ham petrol ihracatı sınırı getirildi.

KUZEY KORE ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

2017 içerisinde 20'yi aşkın füze testi gerçekleştiren Pyongyang yönetimi, BMGK'da kabul edilen yeni yaptırımları 'savaş sebebi' olarak gördüğünü ilan etti.

Pyongyang'ın öfkesinden, BMGK'da yaptırımlara oy veren ülkeler de nasibini aldı. Bu ülkeler arasında Kuzey Kore'nin en önemli müttefikleri Rusya ve Çin de yer alıyor. Pyongyang, yaptırımlara oy verenlerin bedelini ödeyeceği ve Kuzey Kore'nin gazabıyla karşı karşıya kalacağı tehdidini savurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, aralık ayı başında son kıtalararası balistik füzesini denedi ve 4 bin 475 kilometre irtifaya ulaşan füze dünyaya geri dönerek Pasifik Okyanusu'na düştü. Hwasong-15 tipi füzenin, ABD'nin başkenti Washington'ı vurma kapasitesi bulunuyor. ABD, bunun üzerine harekete geçerek son yaptırım paketini BM'ye taşıdı.