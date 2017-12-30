İran patladı: Fotoğraflar peş peşe geliyor...

Ülkenin ikinci büyük kentinde başlayan gösterilerin ardından, bir gün sonra başkent Tahran dahil 12 şehirde insanlar sokağa çıktı.
SLOGANLAR ATILDI
Ülkenin dış politikası, rejim ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti aleyhine "Ne Gazze, ne Lübnan canım İran'a feda olsun", "Kahrolsun diktatör", "Diktatöre ölüm", "Mollalar dışarı", "Ruhani'ye ölüm", "Kahrolsun Ruhani" şeklinde sloganlar atan göstericilere polisler müdahale etti.
"GÖSTERİLERİN ARDINDA BAŞKA NEDENLER VAR"
Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, "hayat pahalılığı" bahanesiyle yapılan sokak gösterilerinin ardında başka nedenlerin olduğunu belirtti.
Cihangiri, "Sokak gösterilerini başlatanlar, onu durduranlar olmayacaktır. Çıkan duman kendi gözlerini de yakacaktır." dedi.
Hayat pahalılığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerin, İran'ın farklı şehirlerine de yayıldığı belirtildi.